'Los extraños', el nuevo thriller de Netflix que sigue los pasos de 'Déjame salir'

Entre el thriller y el drama, rozando elementos propios del cine de terror, Netflix estrenaba el pasado 22 de febrero Los extraños, un filme que muchos han confundido como nueva parte de la franquicia de terror homónima escrita y dirigida por Bryan Bertino en 2008, que contó con una secuela dirigida por Johannes Roberts en 2018. Pero, nada más lejos de la realidad.

Los extraños, la nueva película escrita y dirigida por Nathaniel Martello-White para Netflix, supone una historia original centrada en la imagen de Neve, una mujer mestiza con una vida repleta de privilegios. Una existencia que se verá perturbada por la aparición de dos extraños, quienes alterarán los ánimos de la comunidad y destaparán algunos secretos y mentiras.

Ashley Madekwe (Revenge, The Umbrella Academy) interpreta el papel protagonista, acompañada en el elenco de Bukky Bakray (Liaison), Jorden Myrie (Dancing in the Dark), Samuel Paul Small (El nido) o Justin Salinger (Everest), entre otros.

La historia real detrás del filme

[Atención spoilers a partir de aquí] El filme acaba destapando el pasado de la protagonista, quien, antes de la vida que conocemos en la trama, dejó atrás a sus dos hijos. Dos niños negros de los que ella reniega. Una película inspirada en una historia real.

"La historia se basa en la de una mujer que negaba el hecho de que tenía dos hijos negros. Una mujer birracial, que también tenía dos hijos de piel bastante clara, casi blancos. Me impresionó la complejidad de esta situación, que quería borrar su propio pasado", confesaba el director Martello-White para RadioTimes.

Un suceso que conocía después de que su madre le contara lo ocurrido. "Tuve una conversación realmente interesante con mi madre sobre los traumas generacionales, ella también es birracial, y fue muy generosa al hablarme sobre sus experiencias como mujer birracial y la mezcla de diferentes culturas y clases, a veces siendo percibida como casi blanca y de cómo fue tratada por la gente", señala el cineasta

"Luego está el extraño tipo de desliz donde hay microagresiones, que realmente son ofensivas o sorprendentes", concluye el británico.

El filme aborda así el problema del racismo, tras los pasos de filmes como Déjame salir (Jordan Peele, 2019), que el director de Los extraños vio el mismo año que conoció esa historia, dándole alas para mostrar la realidad que aún nos acompaña.

