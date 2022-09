Los Dióscuros de 'Blonde': ¿Hizo Marilyn Monroe un trío con los hijos de Chaplin y Edward G. Robinson?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS BLONDE]

Si eres de aquellos que ya ha visto Blonde, la película de Netflix sobre Marilyn Monroe, es probable que tengas muchas preguntas acerca de la vida privada de la actriz. En la película apenas se narran algunos de los episodios de los romances de Norma Jeane, entre ellos los que mantuvo junto al ex jugador de béisbol Joe DiMaggio o con el dramaturgo Arthur Miller. Sin embargo, una relación ha llamado especialmente la atención: el trío que forma con los hijos de dos leyendas de Hollywood como Charlie Chaplin y Edward G. Robinson.

Cass Chaplin y Eddy G, conocidos como los Dióscuros (Gemini en inglés), son la joven pareja que se cruza en el camino de Marilyn Monroe en Blonde cuando está apenas está empezando en el cine. Ambos mantienen una relación sentimental y están muy unidos, pues tienen en común ser los hijos repudiados de dos de las mayores estrellas de Hollywood de su tiempo. Llevan una vida disoluta, llena de alcohol, drogas y fiestas, a pesar de que están completamente arruinados pues sus padres no quieren saber nada de ellos. Una espiral de decadencia en la que intentan a sumir a Norma.

En la novela, Norma conoce primero a Cass Chaplin en una fiesta, y se queda completamente prendada de él. Ambos comienzan a mantener una relación secreta y al cabo de un tiempo este le presenta a Eddy G, el hijo del mítico actor Edward G. Robinson (Perdición). Los tres se hacen llamar los Dióscuros (Gemini originalmente), que era como se hacían llamar jocosamente por estar unidos en sus destinos de ser unos desterrados de Hollywood. Tal y como se puede ver en la película de Andrew Dominik, los tres Dióscuros comienzan un ménage à trois que acaba por escandalizar a Hollywood y poner en peligro la carrera de Marilyn.

En el libro de Joyce Carol Oates esto también sucede, aunque la relación da mucho más de sí que en la película. Norma comienza a frecuentar las mismas fiestas y los mismos excesos que ellos dos, y finalmente termina mudándose a vivir con ambos. Cass y Eddy G son el apoyo de Norma durante sus primera etapa en la fama, y también los que la alivian cuando esta tiene problemas.

De manera más o menos explícita, en la novela los tres mantienen relaciones sexuales, e incluso Marilyn llega a quedarse embarazada de uno de ellos (se da a entender que de Cass, que es del que realmente está enamorada). Mientras que en la película parece que se aprovechan de Norma, en el libro son probablemente sus dos únicos amigos, además de con los primeros con los que puede disfrutar de unas relaciones sexuales plenas tras haber pasado por un largo historial de hombres que se habían aprovechado de su cuerpo. En la película incluso se les pone de malos cuando intentan chantajear a Joe DiMaggio (Bobby Cannavale) con las fotos de Marilyn desnuda, cosa que no sucede así en la novela.

Los Dióscuros, Cass Chaplin a la izquierda y a la derecha, Eddy G junto a su padre, Edward G. Robinson Cinemanía

Pero, ¿cuánto de esto es realmente cierto? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que, si Blonde está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates, a su vez esta sólo tomaba algunos de los hechos reales de la vida de Marilyn Monroe, pero no todos. De hecho, la novela tiene mucho más de ficción que de realidad, pues en ella se dedica a novelizar la desconocida infancia y adolescencia de la estrella, así como de crear una serie de tramas entre Marilyn y otras estrellas de Hollywood. La propia autora reconoce al principio de la novela que, aunque ha estudiado con detenimiento la figura de la actriz, todo lo que se lee es producto de su invención, otra cosa es que pueda estar basada en fechas y lugares reales como las películas que hizo o los matrimonios que contrajo. Pero más allá de eso, todo es ficción.

Dicho esto, lo cierto es que no hay constancia de que Cass Chaplin (cuyo nombre real era Charles Chaplin, Jr.) y Eddy G. (también Edward G. Robinson Jr.) mantuvieran un trío con Marilyn Monroe. Según cuenta Anthony Summers en su biografía Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe, Cass Chaplin sí conoció a Marilyn e incluso la invitó a su casa a comer en 1947. Algo que también es confirmado en la propia autobiografía de Chaplin My Father, o sea que es posible que los dos pudieran salir por un tiempo.

A Eddy G, sin embargo, lo conoció mucho más tarde, cuando ya ni siquiera estaba con Cass. Citando de nuevo a Summers, Monroe y Robinson Jr. se conocieron cuando esta estaba con Los caballeros la prefieren rubias, en 1953, y aunque puede que salieran durante un tiempo, Summers asegura que "cualquier pasión que pudiera haber tornó muy pronto en amistad", dando a entender que no fue nada serio ni duradero. En conclusión, Joyce Carol Oates se tomó muchas libertades literarias en cuanto a esta relación se refiere. Por no hablar de las que tienen que ver con los signos del Zodíaco, pues de los tres solo Marilyn Monroe (nacida el 1 de junio) era realmente géminis.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.