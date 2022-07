Los Daniels tienen una idea para la secuela de ‘Todo a la vez en todas partes’

Uno de los grandes (y más inesperados) fenómenos del año tiene el multiverso como escenario troncal, y no nos referimos a Doctor Strange en el multiverso de la locura. Todo a la vez en todas partes, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert (más conocidos como los Daniels) tras su anterior sensación Swiss Army Man, ha superado todas las expectativas para convertirse en una sensación de público, y la película más taquillera en la prestigiosa andadura de A24. De ahí que, aunque el film lleve por bandera la originalidad y el riesgo, ya se esté tanteando la posibilidad de una secuela: algo que los Daniels han discutido con el director Edgar Wright durante una entrevista auspiciada por Sight and Sound.

La idea de que Todo a la vez en todas partes tenga continuación proviene de un tema que interesa mucho a los Daniels y que no abordaron antes… aunque, de un modo u otro, ya esté presente en la historia. “Me di cuenta de que nunca decimos nada de Internet. En realidad no señalamos el teléfono de nadie, ni nadie mira las redes sociales. Pero la película es totalmente una reacción a eso”, explicó Scheinert, para centrarse en el drama sostenido por Evelyn (Michelle Yeoh) y su hija Joy (Stephanie Hsu), convertida en un villano interdimensional llamado Jobu Tupaki: “Joy/Jobu es un personaje que ha crecido en Internet y que lucha por ser comprendido por su madre, que no ha crecido en Internet”.

“No quiero hablarte de los chats en los que entraba cuando tenía 10 años, pero era raro. Ahora estamos más sobreestimulados y distraídos”. De esta sobreestimulación nacería el histérico aparato formal de Todo a la vez en todas partes, y es una idea vital mientras los Daniels “exploran activamente” la posibilidad de una secuela. Wright entonces comentó que mucha gente siente cómo sus padres se han “radicalizado” en su exposición a las redes sociales, y es justo lo que les interesa a los Daniels. “En realidad, si alguna vez hiciéramos una secuela de esta película, sería sobre Evelyn radicalizándose”.

“Y entonces Joy tendría que salir a salvar a su madre”, apuntó Kwan. Los Daniels quieren que una hipotética Todo a la vez en todas partes 2 siga teniendo la relación materno-filial como centro y, si es posible, abordar más directamente a través de ella cuestiones de actualidad. En A24 están tan contentos con el recorrido en taquilla de la primera película que no debería ser difícil ir desarrollando ya mismo la secuela.

