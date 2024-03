Los Daniels confirman una nueva película tras el fenómeno 'Todo a la vez en todas partes'

Antes de Todo a la vez en todas partes Daniel Kwan y Daniel Scheinert, más conocidos como “los Daniels”, habían firmado un buen número de cortos y videoclips que daban cuenta de su desbordante imaginación. Películas como tal solo habían hecho una, Swiss Army Man, que aún así tuvo bastante notoriedad gracias a ese Daniel Radcliffe interpretando a un cadáver flatulento (y ganando premio en Sitges por su hazaña). La cuestión es que, tiempo después, llegó Todo a la vez en todas partes auspiciada por A24. Y fue todo un fenómeno popular, que culminó el año pasado con un triunfo incuestionable en la gala de los Oscar.

Todo a la vez en todas partes se llevó a casa 7 estatuillas (incluyendo las principales de Mejor película y dirección para los Daniels), de forma que todo Hollywood quedaba pendiente de qué sería lo siguiente que hiciera la dupla. Se ha ido sabiendo poco a poco desde entonces: los Daniels han firmado algún capítulo de una próxima serie de Star Wars titulada Skeleton Crew (protagonizada por Jude Law), y dentro de los compromisos que mantienen con A24 también han dirigido el piloto de Mason, una próxima serie que protagoniza Steven Yeun.

De películas como tal aún no teníamos señales, pero de repente IndieWire se hace eco de que los Daniels van a volver al largometraje. Ocurre cuando ha pasado cerca de un año del paseo de Todo a la vez en todas partes en los Oscar, y resulta que ambos directores van a trabajar por primera vez con una major de Hollywood. Universal Pictures ha firmado un acuerdo con ellos que se extendería a cinco años, cuyo primer resultado será este film del que no se sabe aún gran cosa. Estará dirigido y escrito por ellos (como pasó con la aventura multivérsica de Todo a la vez en todas partes), pero no se ha desvelado ni sinopsis ni reparto. Sí ha trascendido que será un “evento cinematográfico”.

Con lo que, sumando el factor de Universal, podemos esperar una película de gran envergadura, que deje atrás el talante indie de la película que protagonizó Michelle Yeoh. Universal tampoco ha tanteado fecha aún, pero su presidenta Donna Langley ya ha cantado las alabanzas del proyecto: “Los Daniels son creadores que han marcado su oficio con una visión distinta y una voz singular que es inconfundible en todo el espectro de contenidos que compiten por la atención del espectador. Sus películas son extraordinariamente cinematográficas, y, con sólo dos proyectos originales a sus espaldas, apenas han arañado la superficie de lo que son capaces como cineastas”.

“Estamos agradecidos de que hayan decidido emprender su viaje con nosotros”, concluye la ejecutiva.