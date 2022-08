Los consejos de Schwarzenegger a un fan con depresión que se están volviendo virales

Pese a los puntos oscuros de su biografía, Arnold Schwarzenegger se nos aparece como un señor inesperadamente sensible cuando le da por las redes sociales. Y no lo decimos solo por su relación de camaradería con Lulu, su borriquilla, sino también por los consejos (sensatos y afectuosos) que dispensó vía Reddit a un fan que sufre de depresión.

"Llevo meses deprimido y no he pisado el gimnasio durante todo este tiempo", le escribía el seguidor de marras a 'Arnie'. "Señor Schwarzenegger, ¿podría decirme que moviera mi culo gordo y fuera al gym? Juro por lo que más quiero que, si lo hace, me quitaré el muermo de encima".

Lejos de caer en tópicos de autoayuda, o de tachar a su interlocutor de perezoso, Schwarzenegger demostró mucho sentido común en su larga respuesta, ofreciendo consejos que agradecería cualquier persona en las garras de una depresión clínica.

"No voy a ponerme duro contigo, y, por favor, no seas duro contigo mismo", empezaba el 'Governator'. "Todos enfrentamos desafíos, y todos sufrimos fracasos. A veces, la vida es una tabla de ejercicios. Pero la clave está en que te levantes. Sal de la cama, haz unas abdominales o simplemente ve a dar un paseo. Sencillamente haz algo. Paso a paso".

"Espero que te sientas mejor y vuelvas al gym, pero no te castigues a ti mismo porque eso no sirve de nada", proseguía Schwarzenegger. Y concluía: "No tengas miedo de pedir ayuda. Buena suerte".

Esta anécdota, que ya se ha vuelto viral en redes, bastaría para resultar entrañable. Pero resulta que el fan en cuestión le agradeció sus palabras al actor de Conan el bárbaro... y este correspondió interesándose por su salud.

the fact that he checked up on him :') pic.twitter.com/gXLo9o3Y86 — aninha games ponto com ponto br (@AnaCarol_432) August 24, 2022

"No estoy bromeando: cuando recibí esta notificación, salté de la cama. Arnold, gracias de todo corazón por dedicar tu tiempo a responderme", explicaba el seguidor de 'Arnie'. A continuación, explicaba que las palabras del actor le habían ayudado a retomar su actividad física, cosa que no es de extrañar: "Quiero que todo el mundo que lea esto sepa lo bien que se siente que Arnold Schwarzenegger te dé ánimos personalmente".

La siguiente respuesta de Schwarzenegger, si bien mucho más breve, fue también muy cálida: "¡Estoy orgulloso de ti! ¿Qué tal te ha ido?".

No sabemos si esta conversación siguió adelante, pero sí podemos sentenciar que Schwarzenegger supo abordar correctamente una enfermedad tan incomprendida (y tan corriente) como la depresión. Esperemos que cunda su ejemplo.

