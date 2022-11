'Lobo: ¿el gran proyecto secreto de James Gunn para DC?

Pese a los denodados esfuerzos de Elon Musk tras su llegada a Twitter, Mastodon sigue siendo una red social muy minoritaria, lo cual no impide que ya tenga usuarios high profile como un tal James Gunn. El primer post del nuevo jefazo de DC tras su llegada a la app ha desencadenado un maremoto capaz de arrastrar, para colmo, el nombre de Jason Momoa.

¿De qué estamos hablando? Pues de esa imagen de un tal Lobo que Gunn publicó acompañada por las palabras "Contento de estar aquí". Podríamos tomarnos esto como un mero bromazo por parte de alguien que se vio en apuros debido a ciertos tuits de humor cuestionable... salvo porque el nombre de este mercenario espacial de pésimos modales ya había salido a la palestra en otras ocasiones.

En concreto, Jason Momoa ya había señalado que Lobo es su personaje DC favorito. Interrogado por ComicBook acerca del mensaje de Gunn, su respuesta ha sido bastante enigmática: "Todo el mundo sabe que soy fan de los cómics. Y el tebeo que más he coleccionado, y del que tengo todos los ejemplares… pues puedes investigar y averiguar cuál es".

No echemos las campanas al vuelo, no obstante: por mucho que Momoa sea fan de Lobo, aún está bajo contrato para interpretar a Aquaman en las películas de DC. Además, el personaje tiene otros fans como Jeffrey Dean Morgan: "El único personaje [de cómic] al que me gustaría interpretar es de DC y se llama Lobo", explicó el actor de The Walking Dead, calificándolo de "badass".

Creado por Keith Giffen en 1983, Lobo tuvo su momento de máxima popularidad a principios de los 90, cuando cayó en manos de dos bestias pardas como el guionista Alan Grant y el dibujante Simon Bisley. Concebido como una parodia de los héroes malotes al estilo de Lobezno, entre sus hazañas destacan el exterminio de todos los demás miembros de su especie (para poder decir que él era el último) y haberse cargado a personajes como Santa Claus y el mismísimo Dios.

Si bien Emmet J. Scanlan interpretó a Lobo en la serie Krypton, el personaje pide a gritos una película cuyo nivel de incorrección política deje a Deadpool al nivel de una princesa Disney. Eso sí: a poco que el filme se ajuste a los cómics originales, podemos esperar que esos rajados de los censores lo califiquen en EE UU con una 'R' como un planetoide.

