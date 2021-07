“Lo que estrenó el estudio no era mi película”: La confesión definitiva de David Ayer sobre ‘Escuadrón suicida’

Desde el estreno de Escuadrón suicida en 2016, la trayectoria de su director David Ayer parece haber quedado marcada para siempre por la enorme decepción que supuso el film de DC. Cuando tiempo después se estrenó Aves de presa Ayer volvió a toparse con referencias malintencionadas a su película (en este caso por el retrato de Harley Quinn), y ya le está ocurriendo otro tanto a raíz del inminente estreno de El Escuadrón Suicida, que dirige James Gunn sin intención de tejer una continuidad clara con el film anterior. En este caso, El Escuadrón Suicida llega además meses después de que algunas voces defendieran el derecho del director a contar con un “Ayer Cut”, al igual que Zack Snyder pudo tener su Snyder Cut financiado por Warner Bros.

La major, que ha atravesado grandes cambios en su directiva durante los últimos años, se negó a través de las palabras de la CEO de WarnerMedia Ann Sarnoff, a lo que Ayer respondió con un desafiante “¿por qué?”. El conflicto quedó lejos de acabar ahí, puesto que entre la elogiosa recepción de El Escuadrón Suicida (que se estrena este 6 de agosto), un crítico llamado Tim Grierson escribió un tuit que ha despertado una reacción inesperada por parte de Ayer. Grierson dijo que, en vista del magnífico resultado de El Escuadrón Suicida, era conveniente que Ayer abandonara su misión de conseguir un montaje propio. ¿La respuesta de Ayer? Un sencillo “Mi turno” acompañado de un largo y visceral comunicado que comienza con la frase “no sé lo que significa abandonar”.

“No soy quien pensáis. En mi vida no me han dado nada gratis, siempre ha sido una lucha”. Ayer pasa entonces a resumir su convulsa juventud, marcada por las drogas y la violencia pandillera, que trató de encauzar alistándose en la Marina. Cuando escribió Training Day (el film que le catapultó a la fama), Ayer dice haberse inspirado en su experiencia en las calles de Los Ángeles y Sinaloa, México, para finalmente abordar la gestación de Escuadrón suicida y, según asegura, decir la última palabra. “Puse mi vida en Escuadrón suicida. Hice algo asombroso. Mi montaje era intrincado, un viaje emocional con personas malas que habían sido marginadas (un tema con el que siento mucha conexión)”.

La posproducción de Escuadrón suicida atravesó múltiples problemas, que habrían deparado tanto en la minimización de la presencia en pantalla del Joker de Jared Leto como en el amasijo de subtramas y canciones pop por el que el film acabó teniendo unas críticas demoledoras. Pero esa película no es su película, asegura Ayer. “El montaje del estudio no es mi película. Leedlo otra vez. Mi montaje no es el montaje del director, es un montaje hecho y derecho de Lee Smith sobre el increíble trabajo de John Gilroy”, cuenta, refiriéndose a sus editores. “Es la brillante partitura de Steven Price, sin una sola canción de radio en toda la película”.

“Tiene arcos de personajes tradicionales, interpretaciones increíbles, una sólida resolución en el tercer acto. Alguna gente la ha visto”.

David Ayer ante el nuevo Escuadrón Suicida

Esta parte del texto no se aleja mucho de lo que Ayer ha asegurado por activa y por pasiva durante los años posteriores al estreno: Warner no habría confiado en su versión del film, y la combinación de reshoots y conflictos en la sala de montaje desembocaron en caos. “Nunca he contado mi versión de los hechos y nunca lo haré”, prosigue Ayer. “Soy de la vieja escuela. Así que mantuve la boca cerrada y acepté el tsunami de críticas, ocasionalmente muy personales”. Cualquiera pensaría que tras estos sucesos Ayer le guardaría cierta antipatía al proyecto de Gunn, pero no es así del todo.

De hecho, el director de Bright revela estar “muy orgulloso de Gunn”, y no tiene interés en mantener más conflictos con el estudio. “Apoyo a WB”, llega a escribir. "Y estoy encantado de que la franquicia haya recibido el impulso que necesitaba. El brillante trabajo de James será el milagro de los milagros”. Finalmente concluye su comunicado: “No volveré a hablar públicamente de este asunto”.

El tuit de Ayer ya ha recibido respuestas de directores de DC como la responsable de Aves de presa Cathy Yan ("Me alegro de que cuentas la verdad, David") y del propio Gunn. "Todo mi amor y admiración, amigo", escribe el firmante de El Escuadrón Suicida.

