Lo próximo que podremos ver de Emily Blunt

Igual hace de niñera mágica en Mary Poppins como agente del FBI demasiado noble e idealista en Sicario o se entromete, como La chica del tren, en misterios que no le incumben. Emily Blunt también se ha puesto el uniforme de soldado en Al filo del mañana para combatir alienígenas al lado de Tom Cruise y a quedarse sin palabras resistiendo, en silencio, otra hostil invasión extraterrestre en Un lugar tranquilo. Y para ahuyentar los males, también se puso a cantar, de maravilla, en el musical Into the Woods.

Y la cuestión es que la actriz británica-estadounidense, de 38 años, está más de actualidad que nunca. Es la más firme candidata a ser la reina de la (gran) pantalla este verano porque de ella tendremos nada menos que tres estrenos, y todos en plan estelar.

Además tiene otra película en proyecto y también protagonizará una serie de televisión, a la espera de si algún día quizás se realice una segunda parte de Al filo del mañana (ella lo ve difícil), o tal vez intervenga en alguna de superhéroes (aunque sea una temática que no le interesa demasiado). De momento, estos son sus estrenos y proyectos.

'Un lugar tranquilo 2'

No rompas el silencio porque siguen allí, los implacables depredadores alienígenas que casi han exterminado la humanidad. En esta secuela proseguiremos con una historia de supervivencia, en un mundo posapocalíptico, junto a la familia Abbot y también sabremos algo más sobre cómo empezó esa devastadora invasión.

El director vuelve a ser John Krasinski, su esposo en la vida real. Y, también en el plano real, la pandemia ha obligado a posponer su estreno más de un año. A nuestras salas está previsto que, al fin, llegue el 18 de junio.

'Una canción irlandesa'

Su pareja será Jamie Dornan, pero aunque también se trate de un drama romántico, en esta ocasión, la temperatura de las escenas será mucho menos tórrida que la de Cincuenta sombras de Grey.

Se trata del tercer largometraje del también veterano guionista John Patrick Shanley (ganador del Oscar por el guion de Hechizo de Luna de 1987, y director de La duda de 2005), y nos envolverá con una historia de amor en parajes de la Irlanda rural, con dos amantes cuyas respectivas familias de granjeros se odian a muerte (o casi) a causa de la disputa por la propiedad de una parcela. Estreno previsto en cines para el 23 de julio.

'Jungle Cruise'

El mismo Dwayne Johnson, el coprotagonista de la película que ha dirigido Jaume Collet-Serra, ha calificado al personaje de Emily de "Indiana Jones femenina". No es para menos para una propuesta, basada en una de las atracciones de los parques de Disneyland, que promete aventuras con mucho humor, adrenalina y exotismo mientras su pareja protagonista debe sortear mil y un peligros en la selva amazónica, a la búsqueda no de una arca perdida sino de un fabuloso árbol con poderes curativos milagrosos.

Lleva rodada desde 2018 y el estreno estaba previsto para el pasado verano, pero nuevamente el coronavirus obligó a aplazarlo. Ahora se anuncia el estreno, simultáneamente en cines y la plataforma de Disney Plus, para el 30 de julio.

'Not Fade Away'

Pocos datos hay sobre esta producción. Sabemos que su marido también estará en la producción y que adaptará la novela Not Fade Away: A Memoir of Senses Lost and Found de Rebecca Alexander. Pero, ¡ojo! es de esos papeles que pueden hacerle ganar a una actriz el Oscar.

Se trata de una inspiradora historia real de superación, la de la misma Rebeca Alexander que nació con una rara mutación genética que le hacía perder la vista y el oído, desde que era pequeña.

'The English' (miniserie)

Y con ella también podremos trasladarnos al lejano Oeste americano, de 1890. En este wéstern, Emily será una dama, pero de armas tomar, buscando vengarse del tipo al que cree culpable de la muerte de su hijo.

Producida por Amazon Studios y BBC One, constará de seis episodios de una hora de duración. En el reparto también estarán nombres como Ciaran Hinds, Toby Jones y Stephen Rea, y tiene previsto rodar parte de sus escenas en parajes españoles.