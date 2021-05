Lo nuevo de Phil Lord y Chris Miller (‘La LEGO Película’) se centra en un perro buscando venganza

Gracias a obras como Lluvia de albóndigas o Infiltrados en clase, el equipo de Phil Lord y Chris Miller empezó a ser considerado en muchos círculos como un soplo de aire fresco para la comedia estadounidense, tanto animada como acción real. El posterior estreno de La LEGO Película lo constató, pero luego de la desagradable experiencia que tuvieron en Han Solo (de donde fueron despedidos para que Disney recurriera a Ron Howard), ambos parecen encontrarse cómodos en segundo plano, dedicándose a la producción de films que lleven implícita su firma. Es el caso de Spider-Man: Un nuevo universo o Los Mitchell contra las máquinas, estrenada en Netflix hace pocas semanas.

Actualmente Lord y Miller se encuentran enfrascados en la gestación de la secuela de Un nuevo universo (estreno el 7 de octubre de 2022), pero un reciente acuerdo con Universal les ha llevado a involucrarse en una propuesta que no podría tener mejor pinta. Según recogen medios como Variety, se trata de Strays: una comedia de acción real centrada en un perro abandonado que se alía con otros canes callejeros para emprender venganza contra el humano que le abandonó en primer lugar. La historia parte de una idea original de Dan Perrault, conocido por haber cocreado la sensacional serie American Vandal.

Strays está dirigida asimismo por Josh Greenbaum, que dentro de EE.UU. ha ganado últimamente notoriedad gracias al estreno de Barb and Star Go to Vista del Mar. Esta comedia está protagonizada por Kristen Wiig y Annie Mumolo, y ha cosechado tantos elogios que Strays no es el único proyecto auspiciado por los mismos: también Disney ha anunciado un spin-off de La Cenicienta que, centrado en las hermanastras de la protagonista, estará encabezado por las propias Wiig y Mumolo. Universal aún no le ha dado fecha de estreno a Strays, ni tampoco hay reparto confirmado.

