Lo nuevo de Ari Aster con Joaquin Phoenix dura 210 minutos (y el estudio no quiere estrenarla así)

Se supone que Ari Aster y A24 mantienen una buena relación. La productora independiente ha estado con él desde su primer largometraje, la exitosa Hereditary, y repitió con él en Midsommar para poco después confirmar que también sacaría adelante Disappointment Blvd. Se trata del tercer largometraje de uno de los cineastas clave del terror contemporáneo, que ya había recabado una considerable atención por parte del público a cuenta del fichaje de Joaquin Phoenix y las primeras imágenes que se filtraron del rodaje. En ellas aparecía el actor de Joker con el pelo blanco y una indumentaria muy desastrada, que se hacía eco de lo poco que sabíamos del argumento en base a la sinopsis.

Disappointment Blvd. narra la historia de un hombre de negocios, “uno de los emprendedores de más éxito del mundo”, que vive una crisis de ansiedad. Nunca ha conocido a su padre, pero la muerte de su controladora madre le anima a iniciar una investigación sobre el pasado familiar que le pondrá en contacto con fuerzas sobrenaturales. Si añadimos los rumores de que la película tendría elementos de comedia negra todo tiene una pinta estupenda, pero World of Reel se hace eco de que la producción no está siendo demasiado tranquila. Hoy día Aster y los ejecutivos de A24 sostienen un agrio conflicto, que ya ha provocado que Disappointment Blvd. no pueda proyectarse en el Festival de Cannes de 2022 pese a que así se hubiera previsto inicialmente.

¿La causa? Que el film rodado dura 210 minutos en su versión supuestamente definitiva. 3 horas y media, y desde A24 piensan que una película con un metraje de ese calibre es inestrenable. Los productores piden que haya recortes, pero Aster se niega, y el conflicto ha provocado que el montaje quede congelado mientras nadie se atreve a fijar una fecha de estreno. Hay que recordar que Midsommar ya tuvo en su momento un montaje de tres horas (uno que Aster sí accedió a rebajar, quedando la versión original disponible más tarde en el mercado doméstico), pero esta vez el director de Hereditary no parece dispuesto a transigir.

Existe la posibilidad ahora de que Disappointment Blvd. pueda estrenarse en el próximo Festival de Venecia, para el que quedan unos cuatro meses, pero el problema sigue siendo acuciante. Un productor que estaba de visita por Cannes aseguró a los medios que “la película no está lista”, y a esto hay que añadirle que A24 no tiene un relación demasiado amigable con el certamen italiano, luego de que el estudio decidiera no incluir en su selección de 2019 First Cow de Kelly Reichardt, una de las últimas sensaciones del cine indie.

