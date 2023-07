De Mortadelo a Desengaño 21: el legado de Francisco Ibáñez en el cine y la televisión

Ha fallecido a los 87 años Francisco Ibáñez, artista fundamental del cómic español y creador de multitud de personajes inolvidables. "Nos deja el enorme legado de su lucidez, sentido del humor y más de 50.000 páginas con personajes memorables", se leía en la cuenta de Twitter de Penguin España. Tal fue su fama e influencia que en numerosas ocasiones sus creaciones dieron el salto al cine y la televisión, aunque estos saltos se redujeran casi por entero a dos personajes clave...

Agencia de información (1965-1971)

Rafael Vara acometió la primera adaptación de 'Mortadelo y Filemón' Cinemanía

Mortadelo y Filemón tenían siete años de vida cuando Rafael Vara se propuso llevar sus torpezas a la televisión. Al frente de los Estudios Vara, el dibujante y publicista realizó varios cortometrajes que no se basaban en historias previas, recopilándolos a posteriori en Festival de Mortadelo y Filemón y Segundo Festival de Mortadelo y Filemón. Tanto éxito tuvo que llegado 1971 Vara realizó una película, libremente inspirada en La máquina del cambiazo (con Chiflágoras como sosías del Profesor Bacterio) titulada El armario del tiempo. Fue un gran éxito en taquilla.

Mortadelo y Filemón (1994)

Fotograma de la serie emitida por Antena 3 Cinemanía

A Ibáñez nunca llegaron a hacerle mucha gracia las adaptaciones de Vara, de forma que llegados los 90 quiso supervisar él mismo la puesta en marcha de otra serie. Mortadelo y Filemón fue una coproducción hispano-alemana que en España vimos a través de Antena 3, recreando fielmente los cómics más famosos de los agentes de la TIA (de El sulfato atómico a El balón catastrófico) durante dos temporadas y 26 capítulos.

El botones Sacarino (2000)

Jorge Roelas como el botones Sacarino

Solo ocho episodios duró la única adaptación en acción real producida para televisión de una obra de Ibáñez (sin contar las apócrifas). Jorge Roelas interpretaba al torpe botones, siempre tensando los nervios de 'el dire' y 'el presi', dentro de una serie emitida por Televisión Española de llamativo planteamiento: la historia se ambientaba veinte años después, cuando Sacarino ya rondaba la cuarentena.

La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003)

Benito Pocino como Mortadelo

En sus obras previas Javier Fesser ya mostraba una influencia notable de la gramática del porrazo de Ibáñez, de modo que tenía toda la lógica del mundo que él acabara dirigiendo su primera película en acción real. Pepe Viyuela y el debutante Benito Pocino estaban perfectos como los protagonistas, pero la película era mucho más personal y extrema (ese Rompetechos facha) de lo que muchos estómagos entonces estaban preparados para afrontar. Justamente por eso es icónica.

Mortadelo y Filemón: Misión salvar la Tierra (2008)

Edu Soto y Pepe Viyuela Cinemanía

Bastante más inane fue la secuela a cargo de Miguel Bardem, donde Edu Soto reemplazó a Pocino. Nuevamente era una historia original con retazos de historietas conocidas, pero el resultado fue mucho más impersonal y muy marcado por las inercias del momento (ese perro en 3D). Nada de lo cual evitaría que fuera un notable éxito en taquilla, aunque todos echamos mucho de menos a Fesser.

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo (2014)

Fotograma de 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo' Cinemanía

El medio más apropiado para adaptar las aventuras de Mortadelo y Filemón era claramente el animado, como es posible que Fesser intuyera desde los magistrales cortos de Vara. Así que se pasó a la animación digital para su segunda adaptación de los cómics de Ibáñez, pasando a doblar a los protas Karra Elejalde y Janfri Topera (que previamente había encarnado al profesor Bacterio). Triunfó en taquilla y en los Goya.

Adaptaciones extraoficiales: 'Manos a la obra' (1998) y 'Aquí no hay quien viva' (2003)

Ángel de Andrés López y Carlos Iglesias

Tres años antes de lanzar El botones Sacarino, José Antonio Escrivá ya había trabajado en una adaptación de Ibáñez... más o menos. Las historietas del artista, tan capaces de leerle el alma a España, forman parte de nuestro imaginario popular, y a nadie se le pasó por alto el parecido que Manolo y Benito (Ángel de Andrés López y Carlos Iglesias) tenían con Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio.

Reparto de 'Aquí no hay quien viva'.

Como tampoco quiso disimular José Luis Moreno y compañía que 13 Rue del Percebe era la gran influencia de Aquí no hay quien viva (perceptible desde la visualización del caserón en miniatura donde distinguimos cada vivienda y cada vecino). Aquí no hay quien viva pasa por ser hoy una de las series más memorables de producción española, con un legado inagotable (más allá de La que se avecina) que no deja de nutrirse de un legado primigenio: el de Francisco Ibáñez.

