Lluvia de logos: El director de ‘The Flash’ muestra el traje de Supergirl

Hasta que no apareció Andy Muschietti recién llegado del éxito del díptico It, la película de The Flash no empezó a coger verdaderamente forma. Ezra Miller llevaba vinculado a ella desde el principio, siendo un proyecto que sufriría lo suyo con los tambaleos dentro del Universo DC provocados por la Liga de la Justicia apócrifa… pero esos días han quedado atrás, y The Flash se encuentra en pleno rodaje con la idea de que Warner la estrene el 4 de noviembre de 2022. En los últimos días Muschietti no ha compartido con el público avances de la película, pero sí unas cuantas imágenes muy sugerentes.

El mayor atractivo de The Flash es que, gracias a los viajes espaciotemporales de su personaje titular, va a toparse con otros célebres justicieros de DC. Empezando por el Batman de Ben Affleck, claro, pero sobre todo por el Batman que interpretara Michael Keaton en las películas de Tim Burton, y que fue el protagonista del primer vistazo que nos dejó echar Muschietti desde sus redes sociales. Entonces vimos su logo, de un llamativo color amarillo manchado de sangre, y ahora el cineasta ha mostrado una nueva y archiconocida insignia: es la S de Superman, lo que pasa que esta pertenece en realidad a Supergirl.

Sasha Calle es la actriz que interpreta a este personaje con el que se cruzará Barry Allen, luego de que en un vídeo viéramos cómo aceptaba el rol de manos de Muschietti en directo. Ahora podemos comprobar cómo luce el logo de su uniforme, que por lo demás no se distancia mucho del aspecto clásico pero sí recuerda, por su tono oscuro, a la indumentaria de Henry Cavill en las películas de Zack Snyder. No es el único logo más allá del de Batman que Muschietti ha mostrado estos días, ya que hace poco también publicó uno de The Flash actualizado con respecto a lo que habíamos visto en compases previos.

Adaptando el famoso arco de los cómics Flashpoint (según el cual Barry viaja al pasado queriendo impedir el asesinato de su madre), la película de Muschietti también cuenta en su reparto con Maribel Verdú y Ron Livingston como los padres del superhéroe, amén de una recuperada Kiersey Clemons (a quien vimos en La Liga de la Justicia de Zack Snyder) como su interés amoroso, Iris West. El film está firmado por Christina Hodson, que ya debutó con esta franquicia coescribiendo Aves de presa (o la fantabulosa emancipación de Harley Quinn).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.