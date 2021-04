Living Las Vegas: nuevo y colorido póster de ‘Ejército de los muertos’ de Zack Snyder

Zack Snyder no para. Gracias a la insistencia de los fans se ha materializado La Liga de la Justicia de Zack Snyder, y el director se ha embarcado en una intensa gira de promoción junto a su mujer, la productora Deborah Snyder. En paralelo a estas entrevistas (y a que Snyder desvelara cuáles eran sus planes para las secuelas de Liga de la Justicia que fueron descartadas por Warner), el fandom ha vuelto a movilizarse bajo otro hashtag, queriendo #RestoreTheSnyderverse pues eso, restaurar el Snyderverso y que el director recupere las riendas del universo de DC. Pero es posible que Snyder ya esté a otras cosas.

Este 21 de mayo Netflix estrena su nueva película como director, Ejército de los muertos. Luego de debutar con la aclamada Amanecer de los muertos, el cineasta ha regresado a los zombies para ambientar una prometedora historia en Las Vegas, en modo postapocalíptico. Allí un grupo de buscavidas comandado por Dave Bautista tratará de efectuar un sustancioso robo, y semanas antes del estreno de La Liga de la Justicia en HBO España ya pudimos ver un primer e impactante tráiler, paralelamente a un póster. Ahora, Collider se hace eco de una nueva imagen promocional.

El segundo póster de Ejército de los muertos es mucho más colorido que el anterior (en sintonía a los neones y los símbolos de vida disipada de Las Vegas), y nos permite echarle un vistazo a sus protagonistas: aparte de Bautista como el líder de los atracadores encontramos a Ella Purnell, Matthias Schweighöfer, Omari Hardwick y Ana de la Reguera. Sabemos que el reparto del film también incluye a Tig Notaro, pero quizá no forma parte del grupo o su personaje no es tan importante. Salga adelante la iniciativa del Snyderverso o no, esta producción promete darle mucho trabajo a Snyder.

Y es que, paralelamente a Ejército de los muertos, Netflix ya está desarrollando dos obras derivadas: una precuela que habría dirigido el mismo Schweighöfer y ya habría completado su rodaje, y una serie de animación con el subtítulo Lost Vegas. Snyder figura como productor de ambos proyectos, y no podemos descartar que si Ejército de los muertos triunfa en Netflix se vea involucrado en una nueva y prometedora franquicia. Hasta que esto se aclare, admira los colorinchis del póster.