Lista de nominados a mejor actor en los Premios Oscar 2022

Después de varios años marcados por la pandemia de covid, la gala de los Oscar 2022 volverá a ser como antaño. Las estrellas de Hollywood se pasearán por la alfombra roja y la ceremonia de los premios entregados por la Academia de Hollywood. La 94ª edición contará así con actores de la talla de Javier Bardem, Will Smith, Denzel Washington o J.K. Simmons, nominados este año.

A continuación la lista al completo de las nominaciones a las interpretaciones masculinas, tanto a mejor actor protagonista como mejor actor de reparto:

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA



Javier Bardem por Ser los Ricardo

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Will Smith por El método Williams

Andrew Garfield por tick.. tick.. Boom!

Denzel Washington por La tragedia de Macbeth

MEJOR ACTOR DE REPARTO



Ciarán Hinds por Belfast

Troy Kotsur por CODA

Jesse Plemons por El poder del perro

J.K. Simmons por Ser los Ricardo

Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

El retorno progresivo a la normalidad

La 94ª edición de los premios Oscar será presentada por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, quienes serán las encargadas de conducir tres segmentos diferentes. Además, la gala también contará con la entrega de las estatuillas doradas por actores y actrices como Jennifer Garner, Jamie Lee Curtis, Elliot Page, Woody Harrelson, Jake Gyllenhaal, Jason Momoa o Samuel L. Jackson, entre otros muchos.

La gala también contará con la presencia de los cantantes Beyoncé, Billie Eilish, Sebastián Yatra y Reba McIntire en actuaciones musicales estelares. Los cuatro han sido nominados a canción mejor original por sus trabajos: Be Alive (El método Williams), No Time to Die (Sin tiempo para morir), Dos oruguitas (Encanto) y Somehow You Do (4 días).

