Lily Collins, Jason Segel y Jesse Plemons estarán en 'Windfall', el thriller 'hitchcockiano' que prepara Netflix

Puede que no mucha gente recuerde The Discovery, la película de ciencia-ficción romántica ambientada en un mundo en el que la gente comienza a suicidarse a raíz de descubrir que hay vida más allá de la muerte. Aquel misterioso filme estaba protagonizado por Rooney Mara, Robert Redford, Jesse Plemons y Jason Segel, y dirigida por Charlie McDowell (The one i love).

Ahora, el director ha reunido a Plemons y Segel junto a Lily Collins en Windfall, el nuevo thriller con tintes hitchcockianos que ya prepara Netflix. McDowell dirigirá el filme así como escribirá su guion junto a su colaborador habitual, Justin Lader, y al no menos importante Kevin Andrew Walker, conocido por haber escrito para David Fincher el guion de Seven.

Según Deadline, Windfall contará la historia de una joven pareja que se ve envuelta en un robo en medio de sus vacaciones. Además, ha sido el actor de Como conocí a vuestra madre, Jason Segel, uno de los encargados en desarrollar la idea junto a McDowell, con quien ya había colaborado en la serie Historias del bucle además de en The discovery.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.