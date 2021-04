Estas son las supuestas amenazas de Joss Whedon a Gal Gadot durante el rodaje de 'Liga de la Justicia'

¿Pensabas que el estreno de Liga de la Justicia de Zack Snyder acabaría con ese bucle temporal en el que parecemos sumidos acerca de la superproducción de DC? Pues estabas equivocado. Como si el mismísimo Darkseid nos hubiera aplicado su Sanción Omega, las noticias sobre el filme y su malhadada producción no parecen tener fin. Y, en esta ocasión, vuelven a referirse a la mala conducta de Joss Whedon en el plató.

Ray Fisher, el actor cuyas denuncias desvelaron la catástrofe tras las cámaras, ha tomado la palabra en un reportaje de The Hollywood Reporter para contar su versión del rodaje. Una versión en la que el director de Los Vengadores, que entró en el proyecto sustituyendo a Zack Snyder, aparece como un cretino y un maleducado.

El relato de Fisher comienza con el abandono de Snyder, algo que no solo se habría debido al suicidio de su hija, sino también a la insatisfacción de los ejecutivos de Warner con la taquilla de Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia. La llegada de Whedon al proyecto, explica el actor, dio al traste con los planes que él y el director original habrían tramado para Cyborg, su personaje.

Fisher prosigue explicando que Whedon trató de hacerse el simpático al principio. Pero, ante sus insistencias para que no desvirtuara su versión de Cyborg, acabó cortándole en seco con una frase muy cortante: "Me siento como si estuviera tomando apuntes, y yo no tomo apuntes de nadie. Ni siquiera de Robert Downey Jr.".

El relato de Ray Fisher tiene cera para más personas, incluyendo para Geoff Johns: según explica, el productor insistió para que Cyborg sonriera más, a fin de alejarle del arquetipo del "negro enfadado". Pero el punto más chocante de la historia no viene de labios del actor, sino de una fuente anónima que cuenta cómo el cineasta amenazó a Gal Gadot.

Según dicha fuente, la actriz israelí estaba en contra de las decisiones de Whedon, que quería darle un aire más agresivo a su personaje. Cuando Gadot se resistió a recitar diálogos con los que no estaba de acuerdo, Whedon llegó a amenazarla con arruinar su carrera, además de insultar a la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins.

"Joss alardeaba de que ya había tenido bastante con Gal", explicó el testigo en una investigación interna de Warner. "Le dijo que él es era guionista y que ella iba a callarse y a recitar sus líneas, y que él podía hacerla quedar como una estúpida en la película".

Según otra fuente citada por THR, las palabras de Whedon habrían sido la gota que colmó el vaso, llevando a Gadot y a Jenkins a reunirse con el entonces presidente de Warner, Kevin Tsujihara, para protestar por los malos modos del director.

Estos conflictos, sumados a la mala recepción de Liga de la Justicia por parte de crítica y público, habrían llevado a Warner a prescindir progresivamente de los servicios de Whedon. Primero, el director se quedó sin su proyecto de adaptar Batgirl, y después renunció 'voluntariamente' al puesto de showrunner en la serie The Nevers, alegando exceso de trabajo.

Si bien todas estas historias carecen de una confirmación más formal, confirman una vez más que la carrera de Joss Whedon ha llegado a su fin. Y también nos hacen preguntarnos si hace años, cuando el director y guionista era el héroe del fandom gracias a su trabajo en Buffy, cazavampiros, hubiéramos podido imaginarnos su verdadero talante.