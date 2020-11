‘Liga de la Justicia’: El metraje adicional del Snyder Cut no superará los cinco minutos

HBO Max anda en busca de proyectos que afiancen su irrupción en el mercado del streaming. Por el momento sus aspiraciones no han podido ir más allá de reuniones nostálgicas (el plan era que la de Friends la inaugurara, pero el COVID-19 ha exigido que esta deba rodarse en 2021), pero en el horizonte se divisa un llamativo y prometedor mastodonte: el Snyder Cut de Liga de la Justicia, según el cual Zack Snyder nos entregará la película que no pudimos ver en 2017 cuando una tragedia familiar le apartó del rodaje y Joss Whedon tuvo que sustituirle.

La nueva Liga de la Justicia supondrá una miniserie de cuatro horas de duración y, aunque teóricamente iba a ser aquella versión que Warner descartó en su momento enviar a los cines, ha precisado de rodar escenas nuevas. El que estas necesitaran que Snyder fichara a Jared Leto y Joe Manganiello para volver a encarnar a Joker y a Deathstroke hacía pensar que los reshoots serían mucho más espectaculares de lo esperado (70 millones se han llegado a invertir, según los rumores), pero el propio director ha decidido rebajar estas expectativas.

Tal y como reveló durante una entrevista en Beyond the Trailer, el metraje adicional que se ha rodado en los últimos días apenas supera los cuatro o cinco minutos de duración. “Al final serán unos cuatro o cinco minutos de material extra”, contaba Snyder. “En las cuatro horas que durará Liga de la Justicia, quizá cuatro minutos”. Cabe señalar que dichos reshoots han incluido también a Ben Affleck, Gal Gadot y a Ray Fisheren pleno litigio con Warner, pero no a Henry Cavill aunque ya haya dejado ver el uniforme negro de Superman en algún que otro avance.

Parece, después de todo, que la posproducción sí será la fase más importante en la gestación del Snyder Cut, utilizando nuevos efectos digitales para aumentar el protagonismo de Darkseid (drásticamente mermado en el montaje que vimos en cines) y reencauzar la historia al plan original del director; uno que, por cierto, contemplaba que Liga de la Justicia estuviera dividida en dos partes.

El fracaso de público y crítica de la versión que terminó Whedon provocó que DC descartara darle continuidad inmediata a sus personajes (con la excepción de Wonder Woman 1984), pero si la nueva Liga de la Justicia de Zack Snyder triunfa en HBO Max una vez se estrene a lo largo de 2021, es posible que nos encontremos ante un nuevo renacimiento.