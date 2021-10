‘Licorice Pizza’ es la película más corta de Paul Thomas Anderson en veinte años

Teniendo en cuenta lo mucho que le gustan las historias corales, llenas de personajes y tramas cruzadas, es inevitable que buena parte de la filmografía de Paul Thomas Anderson supere las dos horas de duración. A partir de Boogie Nights (un ambicioso recorrido por la industria del porno de los años 70), y dejando atrás la pequeñez de su estupendo debut Sydney (de 100 minutos justos de duración) uno de los cineastas más prestigiosos de su generación siempre acostumbra a pensar a lo grande, con títulos como Magnolia, Pozos de ambición o The Master superando holgadamente las dos horas, pero Licorice Pizza parece proyectarse como un punto y aparte, en sintonía al drástico cambio de tono que parece abanderar tras las excéntricas Puro vicio y El hilo invisible.

Licorice Pizza, conocida anteriormente como Soggy Bottom, vuelve a la California de los años 70 y supone el regreso de Anderson a unas ligas algo más amigables que las de sus últimos títulos, a raíz de lo visto en un reciente tráiler que muchos vinculan al cine de Richard Linklater. Tiene sentido dado el coming of age que parece proponer, centrado en un niño actor (interpretado por Cooper Hoffman, hijo del antiguo actor fetiche de Anderson, Philip Seymour Hoffman) que ha de compatibilizar la fama con los estudios y el amor. El avance, al ritmo de Life on Mars?, presagia una película entrañable y soñadora, y para redundar esta simpatía World of Reel se hace eco de que también es el film más breve de Anderson desde Embriagado de amor, estrenada hace veinte años.

Si la (incomprendida) película protagonizada por Adam Sandler duraba una escasa hora y media, Licorice Pizza se prolonga a 100 minutos, los mismos con los que contaba Sydney. ¿Cabe la posibilidad, entonces, de que por esta vez Anderson solo quiera proponernos un rato agradable? A partir del tráiler es inevitable pensarlo, con las presencias estelares de Alana Haim (interés romántico del personaje de Hoffman), Bradley Cooper, John C. Reilly, Maya Rudolph o Tom Waits. Licorice Pizza se estrena este 26 de noviembre con el plan de llegar globalmente a los cines un mes más tarde, coincidiendo con la temporada navideña y situándose en la carrera por los Oscar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.