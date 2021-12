‘Licorice Pizza’ empieza a ganar premios: el National Board of Review la elige Mejor película del año

Poco a poco empieza a aclararse el panorama de la carrera por los Oscar. Estas semanas irán estrenándose las películas restantes que engrosen el circuito de premios, mientras que varias asociaciones ya se han puesto en marcha para celebrar lo mejor de la cosecha. En esta línea fueron entregados recientemente los Gotham Awards (dedicados al cine independiente) premiando The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, y ahora se ha dado a conocer el palmarés del National Board of Review.

Abreviado NBR, se trata de un consejo formado desde 1909 por críticos, académicos, cineastas o simples entusiastas del séptimo arte que cada año se encargan de recopilar sus propias categorías a semejanza de las grandes convocatorias. Esto es: los típicos galardones correspondientes a Mejor película, Mejores interpretaciones, Mejor dirección, etcétera. Candidaturas en los que este año se ha impuesto un mismo film: Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, que ha obtenido un premio a Mejor interpretación conjunta para sus jóvenes protagonistas Alana Haim y Cooper Hoffman.

El National Board of Review eligió como Mejor película el año pasado a Da 5 Bloods de Spike Lee. Este título finalmente no optó al Oscar correspondiente, pero supuso la excepción en un historial que normalmente es replicado a posteriori por la Academia de Hollywood. Películas como La noche más oscura, La invención de Hugo, Her o Mad Max: Fury Road fueron consideradas lo mejor del año por el NBR antes de aspirar a la estatuilla final, de modo que podemos estar seguros de que Licorice Pizza (receptora de unas críticas de lo más elogiosas) estará muy presente en la carrera ¿Es posible que ocurra como con Green Book, y gane Mejor película tanto en el NBR como en los Oscar?

Del palmarés de también podemos confirmar la presencia en el circuito de premios de otros títulos como Belfast, West Side Story, Macbeth o El método Williams, destacando esta última por un trabajo, el de Will Smith, que apunta a ser fijo en las categorías interpretativas a partir de ahora. A continuación puedes echar un vistazo a los premiados, así como a la recopilación de los grandes títulos del año que ha elaborado el jurado.

Mejor película: Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson

Mejor director: Paul Thomas Anderson

Mejor actor: Will Smith por El método Williams

Mejor actriz: Rachel Zegler por West Side Story

Mejor actor de reparto: Ciarán Hinds por Belfast

Mejor actriz de reparto: Aunjanue Ellis por El método Williams

Mejor guion original: Asghard Farhadi por Un héroe

Mejor guion adaptado: Joel Coen por Macbeth

Mejor interpretación: Alana Haim y Cooper Hoffman por Licorice Pizza

Mejor dirección debut: Michael Sarnoski por Pig

Mejor película animada: Encanto

Mejor película de lengua extranjera: Un héroe

Mejor documental: Summer of Soul

Mejor reparto: Más dura será la caída

Mejor fotografía: Bruno Delbonnel por Macbeth

Premio Libertad de Expresión: Flee

TOP PELÍCULAS DEL AÑO

Belfast de Kenneth Branagh

No mires arriba de Adam McKay

Dune de Denis Villeneuve

El método Williams de Reinaldo Marcus Green

El último duelo de Ridley Scott

El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro

Red Rocket de Sean Baker

Macbeth de Joel Coen

West Side Story de Steven Spielberg

TOP PELÍCULAS EXTRANJERAS DEL AÑO

Benedetta de Paul Verhoeven

Annette de Leos Carax

Titane de Julia Ducournau

Lingui de Mahamat-Saleh Haroun

La peor persona del mundo de Joachim Trier

TOP DOCUMENTALES DEL AÑO

Ascension de Jessica Kindgon

Attica de Stanley Nelson

Flee de Jonas Poher Rasmussen

The Rescue de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin

Roadrunner de Morgan Neville

TOP PELÍCULAS INDEPENDIENTES DEL AÑO

El contador de cartas de Paul Schrader

C'mon C'mon de Mike Mills

CODA de Sian Heder

El caballero verde de David Lowery

Holler de Nicole Riegel

Jockey de Clint Bentley

Old Henry de Potsy Ponciroli

Pig de Michael Sarnoski

Shiva Baby de Emma Seligman

The Souvenir Part II de Johanna Hogg

