Liam Neeson recuerda su papel en 'Excalibur' de hace 40 años

Debutó en pequeños papeles, allá por 1978 en cine y televisión. Pero la primera interpretación relevante de Liam Neeson llegaría con su tercer largometraje, Excalibur estrenado en 1981 y dirigido por John Boorman. Luego estuvo en La Misión (1986), protagonizó el Darkman (1990) de Sam Raimi o participó en Maridos y mujeres (1992) de Woody Allen. Sin embargo, no fue hasta 1993 cuando saltaría a la fama gracia a La lista de Schindler de Spielberg.

A punto de cumplir el 40º aniversario de la fantástica versión sobre el mito artúrico de Boorman, que se estrenó en los cines norteamericanos el 11 de abril de 1981, y en España el 22 de octubre, Excalibur ha logrado superar el paso del tiempo y todavía es recordada por no pocos cinéfilos y espectadores. También por el mismo Neeson que, pese a no ser el protagonista, realizó un papel destacado como sir Gawain, uno de los caballeros de la mesa redonda, e incluso tenía una intensa escena batiéndose en duelo con sir Lancelot (Nicholas Clay). Por ello, y más, siente que está en deuda con la película.

En una entrevista con ComingSoon.net, el actor irlandés ha contado que "En cierto sentido, parece que hayan pasado tres años. Pero fue en 1980, creo, cuando la hicimos. La película fue estrenada en 1981, pero se rodó en 1980. Me dio la oportunidad de empezar. Me sentí locamente enamorado del cine haciendo esa película. Aprendí a montar en caballo. También lanzó a mi amigo Gabriel Byrne. Un par de personas han muerto (Nicol Williamson), que descanse en paz. Nigel Terry, que interpretó al rey Arturo. Pero es una película viva", respondió un Neeson que además tuvo gratas palabras para el director británico.

"Me encantó John Boorman. Se convirtió en un mentor para mí, porque lo cierto es que algunos no teníamos mucha experiencia ante las cámaras. Yo había hecho un montón de interpretaciones en teatro, pero no ante las cámaras, y John fue un maravilloso mentor. Él enseña cosas. Nos llevó tras las cámaras y nos dijo, 'Mirad. Desde aquí es donde lo estoy viendo...". Realmente fue una experiencia maravillosa".

Y el resto es historia. Liam Neeson obtendría con La lista de Schidler el estatus de estrella, y a partir de allí otros papeles relevantes como en Michael Collins o de nuevo encarnando a un caballero, pero Jedi, como Qui-Gon Jinn en Star Wars. Pero en 2008 su carrera aún daría un extraordinario vuelco. Con el thriller Venganza de Pierre Morel se convertiría en todo un icono del cine de acción que perdura hasta hoy.

El único problema es que Liam Neeson, a sus 68 años, ha anunciado recientemente que ya se siente viejo para este tipo de papeles. Un par de películas más y se retirará. No del cine, afortunadamente, sino de las interpretaciones que requieran de tanto dinamismo y considerable esfuerzo físico. Y cabe recordar que otro de los proyectos en el que se ha involucrado es el remake hollywoodiense de El desconocido que protagonizó Luis Tosar.