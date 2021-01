Liam Neeson está a punto de retirarse del cine de acción

A finales de los primeros 2000 Liam Neeson protagonizó Venganza, y su carrera dio un vuelco. Hasta entonces el actor británico había transitado por todo tipo de géneros y propuestas sin riesgo de encasillarse y protagonizando exitazos como La lista de Schindler o La amenaza fantasma (de cuyo personaje, Qui-Gon Jinn, afirmó recientemente que no le importaría volver a interpretarlo), pero cuando Pierre Morel le fichó para su thriller de acción, el público descubrió que Neeson había nacido para encarnar a tipos severos y capaces de ejercer la violencia del modo más espectacular posible. Más de doce años después de Venganza, El protector (aun sin fecha en España) es su nueva película de acción.

Atrás han quedado éxitos como la saga Venganza, Non-Stop, El pasajero, Una noche para sobrevivir o Sin identidad, film de 2011 que estos días se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix dentro de EE.UU. Llegados a este punto, y aunque nadie note en sus películas un exceso de edad, Neeson parece algo cansado, y durante una reciente entrevista con ETOnline reveló que no le queda mucho para retirarse del cine de acción. “Tengo 68 y medio. 69 este año”, contaba el veterano actor, cuyo último film de gran presupuesto fue la fallida Men in Black International.

“Hay un par de películas más que voy hacer, si el COVID lo permite, y entonces habré terminado”, contaba, sin aclarar cuáles eran estos títulos. Neeson asegura haber disfrutado mucho durante esta fase de su carrera que parece tocar a su fin (“Adoro estas películas. Adoro golpear a tipos a los que le doblo la edad”, afirma), y en torno a su último proyecto ha recordado una anécdota de rodaje que resume por qué disfruta tanto de este trabajo. “Acabo de terminar una en Australia donde lucho contra un chaval, un actor muy amable llamado Taylor”, contaba. “En medio de la lucha le he mirado jadeando, aunque él no parecía nada cansado, y le he preguntado ‘Taylor, ¿cuántos años tienes?’. Ha respondido ‘25’. Y yo contesté ‘¡esa es la edad de mi hijo mayor!’”.