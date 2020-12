Letitia Wright abandona Twitter luego de recibir críticas por compartir un vídeo antivacunas

En las últimas semanas hemos sabido de varias farmacéuticas confirmando la existencia de una vacuna contra el COVID-19 y, por tanto, de la posibilidad de que la pandemia que asola al mundo tenga los días contados. Hay voces, sin embargo, que no comparten este optimismo, y una de ellas ha sido la de Letitia Wright, actriz que interpreta a Shuri (hermana de T'Challa) en el MCU y que volvería a hacerlo en la inminente Black Panther 2. El pasado jueves Wright compartía un polémico vídeo en su cuenta de Twitter, recibiendo a continuación un aluvión tal de críticas que ha acabado borrando su cuenta.

El vídeo de la discordia consistía en un fragmento de On the Table, programa donde gente como Tomi Aragomi compartía sus dudas acerca de la efectividad de la vacuna contra el coronavirus. “No entiendo las vacunas desde el punto de vista de médico, siempre he sido un poco escéptico”, llegaba a decir, preguntándose por los hipotéticos efectos secundarios de esta cura e incluso cuestionando que China debiera estar involucrada en su gestación. Aragomi suscribía, pues, una postura claramente antivacunas que en el desarrollo de la pieza se combinaba con un discurso tanto tránsfobo como negacionista del cambio climático. Que apareciera un contenido así en la cuenta de una celebridad como Wright, dando altavoz de cara a sus miles de seguidores un mensaje tan nocivo, fue enormemente atacado.

“Si no te conformas con las opiniones populares y piensas por ti misma… ¿eres cancelada?”, se preguntaba irónicamente Wright durante los primeros embates. Como demandan las dinámicas de esta red social, no obstante, las críticas fueron subiendo de tono llegando a exigir el despido de la actriz de Marvel, y en directa consonancia la intérprete de Shuri suavizó su tono: “Mi intención no era hacer daño a nadie, solo quería postear un vídeo que planteaba mis preocupaciones sobre el contenido de la vacuna y lo que metemos en nuestro cuerpo, nada más”.

Durante la refriega también intervino Don Cheadle, que encarna a Máquina de Guerra en las películas de Marvel y que publicó un tuit inicial en aparente tono de burla (“adiós, Letitia”) para a continuación pedir que se calmaran los ánimos llamando a Wright “su hermana pequeña”.“Nunca defendería a nadie que publicara esto, pero tampoco la echaría a los perros”, escribió el actor. Horas después de que se cruzaran estos tuits, Wright ha borrado su perfil de Twitter.

Por el momento, nadie de Marvel ha cerrado filas en torno a Wright (como sí sucedió cuando Chris Pratt fue criticado en función a sus ideas políticas), y está en el aire la posibilidad de que esto pueda afectar de algún modo a la continuidad de la actriz dentro del universo de la compañía. En las semanas previas a este conflicto, Wright había negado en redondo la posibilidad de que Chadwick Boseman fuera traído vía CGI tras su fallecimiento para Black Panther 2, al tiempo que cobraba fuerza la posibilidad de que su personaje le sucediera sobre el trono de Wakanda. El film, dirigido por Ryan Coogler, comienza su rodaje en julio de 2021.