Leslie Odom Jr. también se apunta a ‘Puñales por la espalda 2’

Antes de que Puñales por la espalda fuera un éxito absoluto de crítica y público a su estreno en 2019, el reparto del que hacía gala en sus tráilers ya servía para presumir. Encabezada por Daniel Craig, la película de Rian Johnson brindaba a la audiencia la oportunidad de disfrutar de un whodunit donde todo los sospechosos eran grandes estrellas de Hollywood, y esta es la misma política que quiere seguir Netflix de cara a la segunda entrega. Sobre todo, porque la plataforma se ha dejado una millonada en hacerse con los derechos de exhibición, y ha prometido hasta una tercera entrega siempre con Craig en el papel del despistado detective Benoit Blanc.

Así, en los últimos días hemos ido viendo cómo a este actor se le unían rostros como Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe y Kathryn Hahn, a los que ahora según The Hollywood Reporter hay que unir a Leslie Odom Jr. Este actor, inicialmente conocido por encarnar al inolvidable Aaron Burr en Hamilton, ha estado muy en boga en los últimos meses gracias a encarnar a Sam Cooke en Una noche en Miami de Regina King; film que le brindó dos nominaciones al Oscar a Mejor canción original y Mejor actor protagonista. No ganó ninguno, pero ha sido más que suficiente para colocarse en el mapa hollywoodiense.

Como es habitual, no se han dado detalles de cuál será su personaje, como tampoco se sabe cuál será el misterio que intente resolver Blanc y que involucraría a todos los intérpretes mencionados. Sabemos, en cambio, que la película se rodará en Grecia y que su guion fue escrito por Johnson poco después de concluir la primera Puñales por la espalda. Antes de Puñales por la espalda 2 (cuya fecha de estreno en Netflix se desconoce), Leslie Odom Jr. tiene previsto aparecer en The Many Saints of Newark, la precuela de Los Soprano.

