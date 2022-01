Leonardo DiCaprio obligó a ver ‘The Mandalorian’ a Jonah Hill cuando vivieron juntos durante el confinamiento

Uno de los bromances más entrañables de Hollywood es el que une a Leonardo DiCaprio (prestigioso actor con un reciente gran cariño por la comedia) con Jonah Hill (que ha experimentado un arco inverso: de papeles humorísticos a indagar en las posibilidades dramáticas). No han tenido mucha ocasión de trabajar fuera de El lobo de Wall Street, pero No mires arriba les dio esa oportunidad. La sátira política que se ha convertido en lo segundo más visto de la historia de Netflix reunía a un reparto donde también despuntaban Meryl Streep o Jennifer Lawrence, y aunque los personajes de DiCaprio y Hill no coincidían mucho en pantalla se las apañaron para pasar más tiempo juntos.

Para ello, nada como un confinamiento estricto dictaminado por el gobierno en los primeros compases de la crisis del coronavirus, allá por 2020. No mires arriba se rodó esos meses, y Hill ha recordado para W. Magazine (paralelamente a especular sobre cómo debería ser una secuela de Supersalidos) cómo fue la experiencia. Aprovechando las circunstancias, Hill y DiCaprio se fueron a vivir juntos a Boston, coincidiendo con la producción de McKay. “Mientras estábamos encerrados durante el rodaje de la película, Leonardo DiCaprio y yo decidimos vivir juntos en Boston. No podíamos ir a restaurantes, así que compartíamos una casa y veíamos toneladas de películas”, cuenta Hill.

El actor comparte entonces una anécdota simpatiquísima. Al parecer DiCaprio es un gran fan de Star Wars, con lo cual quiso aprovechar esa estancia con Hill para ver The Mandalorian en Disney+, que entonces emitía su primera temporada. Se topó con la renuencia de su colega, puesto que a Hill no le gusta la ciencia ficción. “Solía tener una regla: si no ocurrió o no puede ocurrir, entonces no me interesaría, porque pierdo la concentración”. El actor de Supersalidos no consigue que le apelen las historias fantasiosas, y mucho menos le iba a apelar la serie de Jon Favreau, pero DiCaprio se empeñó en que la vieran juntos. “Leo me hizo ver The Mandalorian mientras rodábamos No mires arriba”, tercia Hill.

¿El resultado? “Vale, Baby Yoda era muy mono, pero me importaba un carajo porque no entendía nada de lo que estaba pasando”, declara Hill. Cuando terminaron No mires arriba cada uno se volvió por donde había venido, y parece que DiCaprio no consiguió contagiarle a Hill su pasión por Star Wars. Algo nos dice que el actor no siguió viendo The Mandalorian cuando estrenó su segunda temporada, y mucho menos se ha interesado por ponerse con El libro de Boba Fett, la nueva serie de Star Wars que emite actualmente Disney+.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.