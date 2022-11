Las 10 mejores películas de Leonardo DiCaprio

“Muchos dicen que esta película te va a llevar al siguiente nivel… Superestar Leonardo DiCaprio, ¿Qué te parece?”, le preguntaba una entrevistadora a un joven DiCaprio de 23 años. La película en cuestión: la recién estrenada Titanic. “Las elecciones que he hecho han sido, simplemente, porque eran las mejores películas que se me presentaban; no he decidido ser conocido a propósito, esas no eran mis razones. Si viene o si va, todo está bien, yo solo quiero seguir creciendo como actor y hacer un buen trabajo, ese es mi principal objetivo”. Veinticinco años más tarde, podemos afirmar que aquel joven actor se mantuvo fiel a su palabra.

Quizá algunos de los que lo conocieron como Jack o Romeo dudaron de su longevidad en el mundo del cine. Otro joven apuesto que embelesaba a sus espectadores con aquella sonrisa pícara y aquellos papeles de “chico busca chica… y la encuentra”. Las típicas críticas que reciben aquellos que, además de ser atractivos, también tienen talento. Pero DiCaprio siguió escogiendo bien, protagonizó películas para Spielberg, Scorsese y Tarantino, y acabó demostrando lo que ya auguraba aquella entrevistadora en 1997: que Leonardo ya no es solo el nombre de un gran pintor.

Sería absurdo decir que aprovechamos la fecha de su 48 cumpleaños para reivindicar la trayectoria de un actor que ganó un Oscar por El renacido. Por ello, hemos decidido hacer un repaso por sus mejores películas o, mejor dicho, por aquellas que nos han hecho adorar al actor durante tanto tiempo, por su trabajo y compromiso con la profesión, y por dejar como legado algunas de las escenas más icónicas del cine de nuestros tiempos.

Romeo + Julieta (1996)

He aquí la gran duda: ¿Por qué película empezar? ¿Romeo + Julieta o Titanic? Sin duda, se trata de los dos filmes que establecieron a DiCaprio como un prometedor, atractivo y joven actor. Echando la vista atrás, el hecho de que el aclamado director Baz Luhrmann escogiese al intérprete como su Romeo nos debería haber dado alguna pista sobre el futuro del joven Leo. El estilo moderno del trágico amante, con su armadura de caballero y un cigarrillo entre los labios mientras recitaba versos, enamoró a toda una generación que quedó prendada de aquella reinterpretación de la historia de amor entre Montescos y Capuletos.

Titanic (1997)

Un año después, James Cameron estrenó Titanic. Discusiones a parte sobre el tamaño de cierta puerta, DiCaprio volvió con un nuevo drama romántico que, podría decirse, todavía hoy le hace la competencia a los mismísimos Romeo y Julieta. El romance entre Jack y Rose ha pasado a la posteridad como una de las historias de amor cinematográficas más bonitas y trágicas.

Resulta imposible escoger solamente una de entre todas las escenas que DiCaprio protagonizó y que se han convertido en un clásico del mundo del cine pero, si hubiese que hacerlo, nos quedamos con la intimidad y vulnerabilidad del posado de Kate Winslet frente a un Dicaprio completamente enamorado.

Atrápame si puedes (2002)

En 2002, era Spielberg quien apostaba por el joven intérprete para dar vida al delincuente Frank W. Abagnale y contar la historia del ladrón que acabó trabajando mano a mano con el FBI. Acompañado por Tom Hanks y Christopher Walken, DiCaprio dejaba atrás aquellos papeles románticos para encarnar a un astuto joven perseguido por las autoridades de los EEUU.

“Mi nombre es Abignale. Ni Abignali, ni Abigneli. ¡Abagnale!” La escena de la clase de francés al inicio de la película auguraba el gran trabajo del actor en este filme que nos permitió ver a DiCaprio como médico y abogado y que nos dejó con aquella mítica imagen del actor vestido de piloto y rodeado de azafatas de avión.

Infiltrados (2006)

La cosa va de delincuentes. Cuatro años más tarde, DiCaprio se unía a Matt Damon, Jack Nicholson y Mark Wahlberg para llevar a la pantalla el thriller policíaco de Martin Scorsese. Esta vez, el actor se ponía en la piel de Billy Costigan, un policía de Massachusetts infiltrado en la mafia irlandesa con el objetivo de acabar con el jefe de la banda, Frank Costello (Jack Nicholson).

La escena del ascensor.

No diremos nada más.

Shutter Island (2010)

Seguimos con Scorsese para hablar de Shutter Island. La adaptación de la novela de Dennis Lehane le proporcionó a DiCaprio uno de sus mejores papeles (aunque, para ahorrarse los spoilers, mejor no profundizar en el por qué). Este thriller psicológico que reunía a Mark Ruffalo y Ben Kingsley en la gran pantalla nos transportaba al hospital psiquiátrico Ashercliffe, un centro penitenciario para criminales perturbados. “¿Qué es peor: vivir como un monstruo o morir como un buen hombre?”. Ahí lo dejamos.

Origen (2010)

Ese mismo año nos introdujimos en el mundo de los sueños y el subsconsciente con Origen. Si todavía quedaba alguien que dudase de DiCaprio, debió de rectificar con este filme. La película dirigida por Christopher Nolan consagró (si es que era necesario) a DiCaprio como uno de los grandes actores de su generación. A pesar de que todos recordaremos la escena del café de París junto a Elliot Page, nosotros nos quedamos con la historia de ese tren que no sabes dónde te llevará, “pero no importa, porque estaremos juntos”.

Django desencadenado (2012)

Llegados a este punto de su carrera, la unión entre Quentin Tarantino y DiCaprio solo podía resultar en un éxito, aunque la razón por la que hemos decidido incluir esta película en la lista es porque en ella encontramos una de las anécdotas más destacadas de la filmografía del actor. A pesar de que los momentos sangrientos no son ninguna sorpresa en un filme de Tarantino, el del esclavista Calvin J. Candie con la mano llena de sangre no tenía que ser uno de ellos.

Grabando la que ya se ha convertido en una de las escenas más recordadas de DiCaprio, el actor se cortó la mano con un vaso de cristal, pero decidió seguir con su actuación. “Esa fue la parte divertida, ver sus reacciones”, recordaba más tarde el actor en una entrevista para el ABC News.

El lobo de Wall Street (2013)

Otra de las historias de backstage que recorrió las redes sociales fue la de DiCaprio en El lobo de Wall Street. La película de Scorsese cuenta la historia de Jordan Belfort, un broker de Nueva York declarado culpable por manipulación del mercado de valores y lavado de dinero. Dado que se trata de una de esas películas en las que resulta imposible escoger una única escena (recordemos la escena del restaurante con Matthew McConaughey, la del discurso de motivación o la de un Leonardo DiCaprio intentando subir drogado a un coche), destacamos la grabación de detrás de las cámaras del actor, quien, a raíz de esta, fue alabado por su profesionalidad y dedicación.

El gran Gatsby (2013)

En 2013, Luhrmann volvía a confiar en DiCaprio para la adaptación de otro clásico de la literatura universal. Aunque no se trate, quizá, de una de las mejores películas del director, la historia de Jay Gatsby permitió a DiCaprio retomar el papel de enamorado desde una perspectiva más adulta y realista, una psicología del personaje que contrastaba con la artificialidad característica con la que el director llevó a la pantalla la novela de F. Scott Fitzgerald. Para la posteridad (y los memes) quedó la celebración con la copa en alto de DiCaprio frente a los fuegos artificiales.

Érase una vez en Hollywood (2019)

Acabamos el repaso con otra película de Tarantino aunque, esta vez, la sangre sí que formaba parte del guion. Junto a Brad Pitt y Margot Robbie, DiCaprio volvió a unirse al director estadounidense en 2019 para la libre adaptación de la historia de Rick Dalton y Sharon Tate, asesinada por la familia Manson en 1969. Como escena final, nos quedamos con el lanzallamas.

