Legendary Entertainment, productora de ‘Dune’, estudia ponerse en venta

Hollywood atraviesa una coyuntura muy peculiar. Mientras aún se estudia el alcance de las consecuencias de la crisis del coronavirus, en la industria se divisan varios movimientos marcados por un mismo patrón: la necesidad de fusionarse o favorecer la absorción por parte de empresas mayores. En las últimas semanas hemos sabido de la fusión de Warner Bros. y Discovery (actualmente pendiente del gobierno estadounidense para que cobre efecto) y de la venta de Metro Goldwyn-Mayer a Amazon. Esta venta aún está por materializarse, mientras otras productoras como A24, Imagine Entertainment y Hello Sunshine (sello de Reese Witherspoon) estudian opciones similares.

Los movimientos sísmicos que sacuden Hollywood desde 2020 han arrojado a las productoras a una situación de lo más difícil, que se espera pueda paliarse colocándose al amparo de un agente mayor. Es justo lo que parece buscar, según recoge Variety, un estudio en relativa buena forma como es Legendary Entertainment. El responsable de sagas tan lucrativas como El caballero oscuro, Resacón en Las Vegas y Jurassic World fue adquirido por 3.500 millones de dólares en 2016 a manos del conglomerado chino Dalian Wanda Group. Thomas Tull, miembro fundador, gestionó la venta de tal forma que dicho conglomerado también se hiciera cargo de la deuda que arrastraba por entonces Legendary.

Poco tiempo después Legendary volvió a ser rentable, pero el coronavirus le ha arrojado de nuevo a una situación complicada. El estudio financió casi la totalidad de Godzilla vs. Kong y Dune, enemistándose con Warner Bros. una vez la major anunció que ambos títulos formarían parte del modelo híbrido con HBO Max. Desde Legendary (que tiene acuerdos de coproducción tanto con Universal como con la citada Warner) argumentaron que tendrían que haber sido consultados para tomar una decisión así, aunque la sangre no llegó al río: Godzilla vs. Kong se estrenó como quería la major en HBO Max y cines (consiguiendo unos números nada desdeñables) y lo mismo ocurrirá con Dune.

Más allá del destino de estos estrenos, Legendary ha resuelto ponerse de todos modos en venta, alejándose de los brazos de Dalian Wanda Group para ofrecerse a otro postor, e incluso sacar adelante un SPAC que pueda sanearle las cuentas. ¿Y qué es un SPAC? Pues las siglas de Special Purpose Acquisition Company; es decir, una empresa ficticia que cotice en bolsa para obtener capital aprovechándose de las fluctuaciones del mercado: una estrategia potencialmente fructífera, pero que aparentemente no lograría remediar la situación por sí sola, y de ahí el actual ofrecimiento.

Siendo asesorada por el banco de inversión LionTree LLC, la productora de Dune (que se estrena en España este 17 de septiembre) se plantea bien ser absorbida por algún grupo mediático, bien fusionarse con otra empresa a la que pueda convenirle sumar esfuerzos.

