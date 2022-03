LeBron James y Jared Leto "triunfan" en los Razzie Awards de lo peor del cine

Pues, como no hay que faltar a la tradición y no quieren hacerle caso a las voces críticas que les recomiendan que paren de una vez de hacer el ridículo, los Golden Raspberry Awards acaban de ser entregados. Es decir, los Razzie, los premios a lo peor del año, que han confirmado su lista de ganadores a pocas horas de que se celebre la 94 edición de los Oscar de la Academia de Hollywood. Esta iniciativa, consagrada al cachondeo y a ridiculizar el glamour hollywoodiense, ha derrapado en más de una ocasión (también en esta última terna), pero a priori parece que hay cierta justicia en las victorias de 2022.

Y es que los dos títulos que más galardones ignominiosos se han llevado a casa (suponiendo que haya alguien que quiera hacer eso cuando gane) son Space Jam: Nuevas leyendas y Lady Di: El musical (producido por Netflix): títulos masacrados por la crítica que no dan muchas ganas de reivindicar. Buena parte del palmarés se divide entre ambas películas, mientras que Amy Adams se libra del premio aun cuando estuviera nominada en dos categorías (Mejor actriz y Mejor actriz de reparto, por La mujer en la ventana y Querido Evan Hansen) y la categoría exclusiva de Bruce Willis se resuelve a favor de Cosmic Sin.

En el lado menos negativo, Will Smith se ha hecho con el premio a Redención del año, destinado a quienes consiguen nominación al Oscar luego de acumular candidaturas al Razzie. Smith lo ha logrado gracias a El método Williams, la misma película que podría darle muy pronto el Oscar a Mejor actor.

Peor película

Lady Di: El musical

Space Jam: Nuevas leyendas

Infinite

La mujer en la ventana

Karen

Peor dirección

Christopher Ashley por Lady Di: El musical

Stephen Chbosky por Querido Evan Hansen

Coke Daniels por Karen

Renny Harlin por Ladrones de élite

Joe Wright por La mujer en la ventana

Peor actriz

Jeanna de Waal por Lady Di: El musical

Taryn Manning por Karen

Amy Adams por La mujer en la ventana

Megan Fox por Midnight in the Switchgrass

Ruby Rose por Una noche de venganza

Peor actor

LeBron James por Space Jam: Nuevas leyendas

Scott Eastwood por Instinto peligroso

Roe Hartrampf por Lady Di: El musical

Ben Platt por Querido Evan Hansen

Mark Wahlberg por Infinite

Peor actriz de reparto

Judy Kaye por Lady Di: El musical

Amy Adams por Querido Evan Hansen

Sophie Cookson por Infinite

Erin Davie por Lady Di: El musical

Taryn Manning por Every Last One of Them

Peor actor de reparto

Jared Leto por La casa Gucci

Ben Affleck por El último duelo

Nick Cannon por Ladrones de élite

Mel Gibson por Instinto peligroso

Gareth Keegan por Lady Di: El musical

Peor guion

Lady Di: El musical

Karen

Ladrones de élite

Twist

La mujer en la ventana

Peor combo en pantalla

LeBron James con cualquier personaje Waner en Space Jam: Nuevas leyendas

Cualquier miembro del torpe reparto con cualquier número musical penosamente coreografiado en Lady Di: El musical

Jared Leto con su cara de latex, su ropa esperpéntica o su acento ridículo en La casa Gucci

Ben Platt con cualquier otro personaje que hace como que cante durante todo el día es algo normal en Querido Evan Hansen

Tom con Jerry en Tom y Jerry

Peor remake, secuela o copia

Space Jam: Nuevas leyendas

Karen (como remake involuntario de Cruella)

Tom y Jerry

Twist (como copia rapera de Oliver Twist)

La mujer en la ventana (como copia de La ventana indiscreta)

Peor Bruce Willis del año

En Cosmic Sin

En American Siege

En Apex

En Deadlock

En Fortress

En Midnight in the Switchgrass

En Sin escapatoria

En En tierras peligrosas

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.