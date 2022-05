Léa Seydoux se quedó con ganas de actuar en el 'Gambito' de Channing Tatum: "El guion era muy bueno"

De camino a convertirse en una de las actrices más respetadas de Europa, si es que no lo es ya, Léa Seydoux merece un aplauso por su amplitud de miras. La actriz francesa lo mismo te actúa en una de Ildikó Enyedi, Abdellatif Kechiche o Arnaud Desplechin que te pone al James Bond de Daniel Craig en un brete sentimental. O, como es el caso, lamenta haberse quedado sin salir en un spin-off de los X-Men.

En una entrevista con IndieWire, Seydoux ha hablado de ese filme de Gambito, impulsado por Channing Tatum, que nunca se llegó a rodar. Y ha asegurado que la cinta, en la que habría interpretado a la asesina Bella Donna Boudreaux, tenía muy buena pinta.

"El guion era muy bueno" recuerda Seydoux. "Tenía partes muy graciosas, pero [el estudio] quería hacerlo más similar a una comedia", añade. Recordemos que, en Gambito, Tatum no solo pensaba interpretar al mutante de Nueva Orleans, sino también ponerse tras la cámara. Hasta que surgieron las habituales 'diferencias creativas', claro.

Léa Seydoux también explica que, haciendo una audición para Gambito, buscaba un trabajo alejado del resto de su filmografía. "Creo que en EE UU la gente tiene más imaginación", señala. "Me han ofrecido películas muy distintas de las que suelo hacer y he pensado 'oh, interesante'. Me encanta sentir que puedo adaptarme. Para mí, es muy exótico".

Seydoux acaba de presentar en Cannes Crimes of the Future, lo nuevo de David Cronenberg. En un papel, además, que estaba pensado para Natalie Portman, pero que la actriz israelí abandonó para regresar a Marvel en Thor: Love and Thunder.

