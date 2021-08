“Le apoyo y estoy orgullosa de él”: la madre de Tarantino no le guarda rencor por sus últimas declaraciones

La gira promocional de la novela de Érase una vez en Hollywood nos está mostrando a un Quentin Tarantino más parlanchín que nunca, protagonizando titulares allá donde pasa. Más allá de reflexiones sobre la película que ha originado su debut como novelista y de dudas sobre cuál será el film con el que se jubile, su reciente entrevista en el podcast The Moment con Brian Koppelman nos dejó la perla definitiva, en tanto a un traumático recuerdo de la infancia. Aparentemente en sus años mozos Tarantino acostumbraba a escribir guiones en clase, lo que primero le granjeó la bronca de sus profesores (considerándolo “un acto desafiante de rebeldía”) y luego la de su madre, Connie Zastoupil.

En venganza de esa bronca, que pasó por ridiculizar las aspiraciones creativas del joven Quentin, el director de Pulp Fiction prometió que cuando se hiciera famoso su madre no vería un centavo del dinero que ganara. Días después de que contara la anécdota, tenemos la versión del asunto de la propia Connie, recogida por USA Today. La madre de Tarantino, así las cosas, no desea dar gasolina al escándalo mediático, y asegura que es fácil que a partir de un podcast haya declaraciones que “se vuelvan virales sin un contexto completo”. Asegura, por tanto, que no tiene ningún problema con su hijo, y que le hace muy feliz la familia que ha formado en los últimos años.

“En cuanto a mi hijo Quentin le apoyo, estoy orgullosa de él y le quiero a él y a su nueva familia. Me dio mucha alegría bailar en su boda y enterarme del nacimiento de mi nieto Leo”, declara Connie. Su diplomacia contrasta con la agresividad que mostró Tarantino durante la entrevista de marras, al recordar lo que había pensado de su madre cuando le dijo que su carrera como escritor se había acabado. “Cuando sea un escritor de éxito nunca verás un centavo de él. No habrá casa para ti. No habrá vacaciones para ti, ni Cadillac para ti. No tendrás nada por lo que has dicho”, prometió.

Poco después declaró que sí había ayudado a su madre cuando tuvo un problema con Hacienda, pero que eso había sido todo. El director concluyó su anécdota con un consejo para todas las madres del mundo: “Hay consecuencias si empleas el sarcasmo con algo que es importante para tus hijos”. Se haya dado Connie por enterada o no, parece que sigue deseándole lo mejor a su hijo.

