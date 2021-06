Laurence Fishburne: "¿Por qué no estoy en 'Matrix 4'? Pregúntale a Lana Wachowsky"

¿Habría funcionado igual Matrix sin Laurence Fishburne como Morfeo? Nosotros lo dudamos mucho: el carisma derrochado por el actor como gurú ciberpunk fue uno de los mayores atractivos de la trilogía. Así pues, ¿por qué las hermanas Wachowski no han contado de nuevo con Fishburne para Matrix 4? Nosotros no tenemos ni idea… y él tampoco.

En una entrevista con Collider (vía IndieWire), Fishburne ha confesado estar harto de que le pregunten por su ausencia. "No estaré en la próxima película de Matrix, y tendréis que preguntarle el motivo a Lana Wachowski, porque yo no tengo una respuesta para eso", señala.

Según las inevitables teorías fan, Matrix 4 contará con Yahya Abdul-Mateen II para interpretar a una versión más joven de Morfeo. Algo que desmintió Keanu Reeves al señalar que la cinta no contendrá referencias al pasado de la saga.

Por su parte, Laurence Fishburne ha preferido reaccionar a esta situación con elegancia. En agosto del año pasado, durante una entrevista con Vulture, sus únicos comentarios sobre Matrix 4 fueron "Les deseo lo mejor y espero que esté genial".

En cuanto a la teoría sobre Abdul-Mateen retomando su personaje, ha sido aún más escueto: "No tengo ni idea. No he leído nada", afirmó. Y prosiguió: "No me han pedido que me una a ellos, lo cual me parece bien".

Laurence Fishburne está rodando John Wick 4, en la que regresa junto a Keanu Reeves, así que podrá hablar del tema con su viejo compañero de armas. En cuanto a Matrix 4, tiene previsto su estreno en EE UU (en cines y HBO Max) el 22 de diciembre.