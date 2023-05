Las "vergonzosas" escenas eliminadas de Iron Man que Marvel no quiere que veas

"Una película de estudiantes con 200 millones de presupuesto": esa fue la memorable frase con la que Jeff Bridges describió Iron Man, dado el descontrol y la improvisación que reinaban en el rodaje. Aunque esa improvisación salió bien o muy bien, poniendo en marcha la máquina de hacer dinero que llamamos Marvel, es normal que en ella quedasen algunos cabos sueltos.

En ScreenRant (vía CBR), el productor David Latcham ha confesado que hay "tres o cuatro" escenas inéditas de la película de Jon Favreau que nunca verán la luz del día. ¿La razón? "Son malísimas". Una de ellas, en concreto, sacó de sus casillas a Kevin Feige, que la consideraba demasiado cutre para la película. "Será una vergüenza si la gente llega a verla, señaló el mandamás".

Las escenas en cuestión tenían lugar mientras Tony Stark (Robert Downey Jr.) estaba prisionero de los terroristas de los Diez Anillos, liderados por Abu Bakaar (Sayed Badreya). "Tony está haciéndoles la colada a sus captores, pero en realidad está rompiendo la lavadora y robando piezas para construir la armadura Mark I", recuerda Latcham. Y señala: "Es tan absurdo. Es una locura".

Sobre el papel, la escena suena prometedora, poniendo de relieve el morro y la capacidad improvisadora que caracterizan a 'Cabeza de Lata' en el cine. Sin embargo, Feige sigue sin querer oír hablar de ella. "Recuerdo a Kevin en 2012, cuando le dije: '¿Ponemos las escenas de Abu haciendo la colada [en la película]?'. Y Kevin me dijo: 'No, nunca podremos enseñar eso o la gente descubrirá que no sabemos lo que estamos haciendo".

Bien porque la intuición de Feige se mostró correcta, bien por el carisma de Downey, ese descontrol no se notó cuando Iron Man llegó a la pantalla. Con un presupuesto de 140 millones de dólares, el filme recaudó 585 millones en todo el mundo, poniendo en marcha la propiedad intelectual más rentable del cine contemporáneo.

