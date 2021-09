Las series de HBO nominadas a los Emmy 2021

A la espera de la llegada a España de HBO Max el 26 de octubre, las plataformas de WarnerMedia se han unido para sumar hasta 130 nominaciones en los Premios Emmy 2021. Así, los contenidos tanto de HBO Max como de HBO se sitúan por delante de las plataformas Netflix y Disney+, que obtenían 129 y 71 nominaciones respectivamente.

Entre los contenidos del servicio de streaming, procedente de la cadena de televisión por cable, encontramos una de las grandes favoritas de esta edición: Territorio Lovecraft. Esta nueva revisión de la obra del insigne literato H. P. Lovecraft servía como pretexto para hacer alarde de la lucha contra el racismo, un verdadero monstruo. La serie atestada de criaturas era desarrollada por Misha Green (Underground) y también contaba con Jordan Peele (Déjame salir) como productor.

‘Territorio Lovecraft’. CINEMANIA

De Kate Winslet a Kaley Cuoco

Por su parte, Kate Winslet ha vuelto a hacerlo de nuevo. La actriz británica se ha convertido en una de las estrellas de la temporada con su papel de detective de homicidios en Mare Of Easttown, una producción presente hasta en 16 categorías de los Emmy. Con tan solo una nominación menos se sitúa Hacks, que aborda la desternillante vida de la cómica Deborah Vance en su enseñanza a una novata.

No son las únicas ficciones relevantes de un año en el que el drama autobiográfico de Michaela Coel Podría destruirte opta a 9 premios. Una producción que tipifica los diferentes patrones de abuso sexual, basados en la propia violación que sufrió su creadora. De igual forma, The Flight Attendant también podría alcanzar el mismo número de premios, con el regreso de Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) a la televisión en este apasionante thriller.

'Podría destruirte' (HBO) Cinemanía

Polémicas, nostalgia y novedades

Ni la polémica ha impedido que la controvertida docuserie sobre el cineasta neoyorquino Woody Allen también esté presente en los Emmy. Allen v. Farrow sorprendía con sus 7 nominaciones. Por detrás, la nostalgia del reencuentro de Friends (4 nominaciones), el regreso del mítico detective Perry Mason (4) o los capítulos especiales de la serie Euphoria (3).

Ya con algunas apariciones menos en la ceremonia encontramos la nueva serie de Nicole Kidman y Hugh Grant The Undoing (2), así como las producciones de ciencia ficción The Nevers (1) y Raised by Wolves (1), la fantástica Doom Patrol (1) o los dramas En terapia (1) y Warrior (1). HBO continúa triunfando.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.