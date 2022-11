Las películas y series en las que pudiste ver a Aaron Carter

Aaron Carter fallecía el pasado 5 de noviembre a los 34 años. El cantante, actor, compositor y hermano de Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, dejó tras de sí décadas de apariciones en la televisión y la gran pantalla. Un hecho que provocaba que muchos de sus antiguos compañeros de reparto, entre ellos Hillary Duff y Melissa Joan Hart, se despidieran de él a través de las redes sociales.

Un hecho que ha animado estos días a muchos espectadores a buscar las producciones en las que Aaron Carter participó a lo largo de su corta, pero intensa, vida.

Series de televisión

Después de debutar como cantante, siendo tan solo un niño, Carter dio al salto a la televisión, donde interpretó pequeños cameos como sí mismo en las series Sabrina, cosas de brujas y Lizzie McGuire, tras las cuales comenzaría una nueva faceta interpretativa. Estas participaciones provocaron que apareciera posteriormente en papeles más relevantes y ficticios en Liberty's Kids, Un asunto de familia, Siete en el paraíso y Grand Strand.

Sus últimas participaciones como actor de seriales llegó en 2016. Un año en el que colaboró en las ficciones Angie Tribeca y Clevver Now, y que vendría también tras sus trabajos en Broadway (en obras como Seussical), en un reality show junto a sus cuatro hermanos y en el programa Dancing with the Stars.

Sus trabajos en películas

La primera aparición de Aaron Carter en una película fue en El gran Alberto (Joel Zwick, 2004), donde interpretó un pequeño papel como adolescente. Posteriormente, repetiría en el cine con Supercross (Steve Boyum, 2005), Pop Star: Revuelo en las aulas (Richard Gabai, 2005), I Want Someone to Eat Cheese With (Jeff Garlin, 2006) y College Fright Night (Brad Leo Lyon, 2014).

Además de su participación como actor en diversos shows, Carter también puso la melodía a diversas producciones, entre las que encontramos filmes como Jimmy Neutron: El niño inventor (John A. Davis, 2001), Princesa por sorpresa (Garry Marshall, 2001) o Kim Possible: Problemas en el tiempo (Steve Loter, 2003), entre otros trabajos. Unos títulos donde pudimos escuchar varias de sus canciones.

Su cercanía al mundo del cine y las series aumentó aún más su popularidad, antes de antes de que sus problemas personales se inmiscuyeran en su carrera. Así, sus últimos años de vida los pasó alejado de las producciones. Una triste despedida para el mundo de la música y de la interpretación de EE UU.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.