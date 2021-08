“Las películas no perduran porque se vean en cine”: A James Gunn no le preocupa el streaming

A James Gunn le han dado una millonada por dar rienda suelta a su creatividad para El Escuadrón Suicida, en uno de los ejercicios de libertad dentro del blockbuster más audaces que se recuerdan. Esto, si bien podría acabar redundando en su desempeño económico (la película apunta a estrellarse en taquilla pese a sus buenos números en HBO Max y tener el récord de film calificado R más exitoso desde que comenzó la pandemia), también ha motivado que Gunn se maneje con total honestidad durante la promoción de El Escuadrón Suicida, gusten o no sus palabras. Poco antes del estreno reavivó la polémica en torno a Scorsese y el cine de superhéroes, y ahora se ha referido en términos muy poco habituales a la experiencia que ofrecen las salas de cine.

La crisis del coronavirus ha arrojado la exhibición tradicional al peor momento de su historia, a través de lanzamientos aplazados y modelos híbridos como el que suscribe El Escuadrón Suicida; situación que por lo general preocupa enormemente a los cineastas. No es el caso de Gunn, que entrevistado por Variety ha asegurado que no es algo que le quite el sueño. “El Escuadrón Suicida está hecha para ser vista fundamentalmente en la gran pantalla, aunque creo que puede funcionar bien en televisión”, asegura, para a continuación aclarar su postura. “Mira, las películas no perduran porque se vean en pantalla grande. Perduran cuando llegan a televisión”.

Y pone un ejemplo cualquiera. “Tiburón no sigue siendo un clásico porque la gente la esté viendo en el cine. Nunca he visto Tiburón en una sala de cine, y es una de mis películas favoritas”. Después de El Escuadrón Suicida Gunn tiene planeado pasarse, precisamente, a televisión, a partir del estreno en HBO Max de una serie derivada, Peacemaker. Una tesitura que le agrada: “En cierto modo me siento más cómodo en televisión, porque tengo más tiempo para centrarme en los personajes y no siento tanta presión para avanzar a la siguiente escena, y después a la siguiente y luego a la siguiente”.

“Pero no quiero que muera la experiencia cinematográfica”, insiste. "No sé si eso es posible, pero tampoco sé lo que va a pasar. Aún tenemos COVID y la gente no se está vacunando aunque, ya sabes, debería hacerlo. Con suerte no será un problema tan grande dentro de un año. Y si ese es el caso, ¿qué ocurrirá? Nadie lo sabe. Me preocupa porque prefiero que la gente pueda ir al cine. Pero si no pueden tampoco me voy a cortar las venas. No me preocupa tanto”. Lo ocurrido con El Escuadrón Suicida refrenda esta postura, ya que su hundimiento en taquilla podría tener mucho que ver con la variante Delta del coronavirus, mientras las cifras en streaming lanzan una perspectiva más optimista.

Quizá a Gunn no le falte razón, pero su opinión sobre la experiencia en cines ya se ha granjeado reproches tan elegantes como el de Mark Cousins, crítico y documentalista que se ha referido vía Twitter a las palabras del director. “El director de El Escuadrón Suicida dice que Tiburón es su película favorita pero no la ha visto en pantalla grande. Por supuesto”, escribía. “Muchas veces no hemos visto grandes películas en cine. Pero cuando lo haga la experiencia será más espaciosa, inmersiva, formal, terrorífica, dominante, surrealista, luminosa, poética, inmediata, mítica y emocionante”. Razón no le falta tampoco.

