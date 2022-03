Las películas de Nicolas Cage, Léa Seydoux y Óscar Jaenada, nuevas protagonistas del BCN Film Fest

El Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN FILM FEST) acaba de anunciar la programación al completo para la que será su sexta edición. Tendrá lugar entre el 21 y el 29 de abril en la capital catalana a través de los Cines Verdi y en ella se podrá disfrutar de hasta 68 títulos internacionales, nacionales y locales de renombre.

Entre ellos estará nada menos que Pig, la última película de Nicolas Cage cuya interpretación ha sido alabada como una de las mejores en su prolífica carrera. La cinta dirigida por Michael Sarnoski será la encargada de clausurar el festival, pero para entonces ya habrán desfilado una serie de películas de lo más especiales.

Entre ellas estará Tromperie, lo nuevo de Léa Seydoux con Arnaud Desplechin en la dirección, pero también Mr. Wain, con Benedict CUmberbatch y Claire Foy, o JFK: Caso revisado, el documental de Oliver Stone que sorprendió a todos en la pasada edición del Festival de Cannes. La Sección Oficial la completan títulos como Maigret, con Gérard Depardieu, The Phanton of the open con el ganador del Oscar Mark Rylance y la nominada Sally Hawkins, así como Espejo, espejo, la nueva película de Marc Crehuet (El rey tuerto) que será la encargada de inaugurar el festival.

Por otro lado, la sección Cinema amb Gràcia estará compuesta por varias premieres mundiales y nacionales, entre ellas nada menos que El duque con Jim Broadbent y Helen Mirren o Red Rocket, la última película de Sean Baker (The Florida Project). También títulos españoles como Todos lo hacen, que cuenta en su reparto con Andrea Duro, Macarena Gómez, Kira Miró y Toni Acosta, o Amor de madre, la nueva película de Paco Caballero protagonizada por Quim Gutiérrez y Carmen Machi.

Esta edición del BCN Film Fest contará en su jurado con la actriz Aina Clotet, el guionista y escritor Ignacio Martínez de Pisón y el director del Festival de San Sebastián José Luis Rebordinos. Por otro lado, los críticos y periodistas de la Asociación Catalana de Críticos y Escritores Cinematográficos (ACCEC) Jordi Izquierdo, Paula Arantzazu y Toni Junyent, colaboradores habituales en Cinemanía que conformarán al jurado que concede el Premio de la Crítica. Todo ello con el broche final de Nicolas Cage y una retrospectiva dedicada al productor Jerry Thomas que contará con grandes títulos de David Cronenberg, Jonathan Glazer o Bernardo Bertolucci, entre otros. Ya puedes consultar la programación al completo.

