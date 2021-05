Las películas de LEGO podrían ampliar su saga con 'Fast & Furious' y 'Jurassic World'

Casi sin darnos cuenta LEGO ha ido montando también su franquicia de películas, para cine o televisión, sobre todo durante la última década y las joyas de la corona siguen siendo La LEGO película (2014) dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y Batman: La LEGO película (2017) de Chris McKay.

Por allí y desde la perspectiva y la reimaginación que ofrecen las famosas figuras antropomórficas de la marca danesa han pasado superhéroes de DC y Marvel, de la galaxia lejana de Star Wars y múltiples referencias a los iconos más populares. Y aunque los largometrajes para cines fueron desarrollados con el respaldo de los estudios Warner Bros, el fracaso de las dos últimas, Ninjago y La Lego película 2, hicieron que Warner diera por terminado su acuerdo con la compañía de juguetes.

Pero esto no sería el fin. Según recoge We Got Covered, podría seguir con nuevas propuestas en esta ocasión procedentes de Universal, con la que estaría en negociaciones, e incluiría sagas tan conocidas como las de Jurassic World y Fast & Furious, en largometrajes destinados a estrenarse en las salas o directamente en televisión, y que significaría un resurgir, un reinicio en toda regla para las LEGO películas.

Recordamos que Fast & Furious 9 está prevista que se estrene en cines el próximo 2 de julio, y Jurassic World 3: Dominion a mediados de junio de 2022, por lo que estarán en plena actualidad.

En cuanto a la taquilla, pues respondió muy bien con La LEGO película que recaudó 468 millones de dólares en todo el mundo (y fue nominada al Oscar a la mejor canción) y también con Batman que se hizo con 311,9. En cambio, La LEGO película 2 ingresó solo 192,3 millones y La LEGO Ninjago recaudó 123 millones, a pesar de contar con elevados presupuestos, de entre 100 y 70 millones respectivamente.

En cuanto a la idea de mezclar los personajes de Jurassic World y Fast & Furious no parece tan inverosímil, incluso en el terreno de la acción real, con los coches a todo gas lidiando con desatadas criaturas prehistóricas, teniendo en cuenta unas recientes declaraciones de Justin Lin, el director de varias de las películas de los rápidos y furiosos, hablando de ello. “¡Que cuenten conmigo! (...) Hay que unir marcas, apostar por la fusión”, comentaba también con entusiasmo una de sus actrices, Michelle Rodriguez.