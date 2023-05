Las joyas que nos ha dejado el III Saraqusta Film Festival de Zaragoza

El Saraqusta Film Festival de Zaragoza anunció los ganadores de su tercera edición, celebrada entre el 29 de abril y 5 de mayo. No fue tarea fácil para los miembros del jurado presidido por el compositor Steve Miller, dada la calidad de los trabajos presentados. El certamen contaba con más de 600 proyecciones a concurso de 82 países diferentes, aunque tan solo cinco largometrajes y cinco documentales competirían por alzarse con los galardones del festival. La cosa prometía y no quería perderme la oportunidad de disfrutar del festival con temática histórica por excelencia. Ante mí se presentaba una semana repleta de estrenos cinematográficos y apasionantes series de época para viajar al pasado. Justo lo que necesitaba. Y nada más y nada menos que en Zaragoza, mi ciudad natal.

Il Boemo, drama biográfico que dirige Petr Vaclav, lleva a la gran pantalla la historia de Josef Myslivecek, apodado «Il Boemo», uno de los compositores de ópera más prolíficos de la Italia del siglo XVIII, que inspiró a grandes figuras de la música como Mozart. La película de la República Checa se ha alzado con el Dragón de Oro al Mejor Largometraje.

Urraca, cazador de rojos, filme documental de Pedro de Echave y Felip Solé sobre la figura de un policía español que perseguía a republicanos exiliados en Francia durante la ocupación nazi se alzó con el premio a Mejor Documental, y también fue reconocido con el premio a Mejor Guion.

Además de las dos grandes ganadoras, el Festival Internacional de Zaragoza de Cine y Series de Historia nos ha dejado bastantes joyas en esta tercera edición. La cinta francesa La historia de Annette Zelman, dirigida por Philippe Le Guay, fue una de las películas que más me impactó. Un auténtico drama basado en la relación sentimental de Annette y Jean, dos enamorados que viven en París en 1942. Su historia de amor se ve truncada debido a la ocupación alemana y la deportación masiva de judíos, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Premio del Jurado joven, la película ganó también el premio a la mejor interpretación femenina: la actriz Ilona Bachelier, que da vida a Annette, se alzó con el galardón.

El largometraje a concurso Padre y soldado, dirigido por Mathieu Vadepied, es otro de los filmes que no me dejó indiferente. El actor francés del momento, Omar Sy (Premio a la mejor interpretación masculina) protagoniza esta cinta que transporta al espectador a 1917, a la colonia francesa de Senegal. Bakary se alista en el ejército francés para quedarse con Thierno, su hijo de 17 años, reclutado contra su voluntad. Juntos, deben combatir en la Primera Guerra Mundial, en el frente en Francia, un país que no conocen y por el que Thierno está dispuesto a dar su vida.

Cabe destacar que “la guerra ha sido un tema recurrente en la ficción histórica de este año, lo que demuestra que sigue siendo una fuente de inspiración para los cineastas”. Así lo manifestaba el director del Saraqusta Film Festival, José Ángel Delgado, durante la gala de clausura del festival celebrada el 5 de mayo en el cine Cervantes de la capital aragonesa.

En el apartado de documentales, Sergio Larraín, el instante eterno, del chileno Sebastián Moreno (Premio a la mejor dirección del Saraqusta), me sorprendió muy gratamente. El audiovisual explora en profundidad la vida de Larraín, el único fotógrafo chileno que llegó a formar parte de la plantilla de la prestigiosa agencia Magnum. No es un documental muy ambicioso desde el punto de vista cinematográfico, pero Moreno hace un excelente trabajo periodístico para darnos a conocer la apasionante biografía de Larraín y los secretos de sus icónicas fotografías. El fotógrafo siempre fue un referente para Moreno y el realizador quería conocer qué le llevó a retirarse de la fotografía profesional.

Pero debo decir que la sorpresa más grata de esta última edición del Saraqusta Film Festival tiene nombre y apellidos. Joaquim de Almeida. El actor portugués de 66 años se ha convertido en la primera estrella internacional en recibir un Premio Saraqusta. Los interpretes españoles Alfonso Bassave (popular rostro de Estoy vivo y Nada es para siempre) y Salomé Jiménez (acabamos de verla en la serie Cristo y Rey) fueron premiados junto al actor luso. Campechano y muy cercano. Así es Joaquim de Almeida en las distancias cortas, tal y como pude comprobar durante la entrevista que le hice en el Gran Hotel de Zaragoza horas antes de recibir ese reconocimiento tan merecido. El intérprete ha participado en múltiples producciones históricas, tales como Sostiene Pereira, El maestro de esgrima, El rey pasmado, La conjura del Escorial, El corazón de la tierra o Fátima.

El balance que hago del III Saraqusta Film Festival es más que positivo. Proyección internacional, estrenos exclusivos, un público entregado, un emocionado Joaquim de Almeida recogiendo su Premio Saraqusta… Sin duda alguna, asistir a este gran certamen en mi querida Zaragoza ha sido una experiencia histórica. ¡Larga vida al Saraqusta!