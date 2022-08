Las hermanas de 'Batgirl': 6 películas terminadas que ¿nunca? vamos a ver

Vete a saber qué tempestades han tenido lugar en los despachos de Warner para que un proyecto de 90 millones de dólares acabe tirado a la papelera. Pero así ha sido: sea por razones de calidad, bien por motivos financieros tras la compra de Discovery, Batgirl ha sido condenada a quedarse inédita, sin ni siquiera un estreno con la cabeza gacha en HBO Max.

Pero una cosa es especular sobre el mal fario que afecta a los proyectos de DC (y sobre la fama de gafe de Michael Keaton), y otra pensar que este es un caso nuevo en Hollywood, o en la industria del cine en general.

Desde tiempos remotos, las películas que se han quedado inéditas por cataclismos financieros, desastres de relaciones públicas, batallas campales en el plató y otras razones han sido legión. Y aquí vamos a recordar unas cuantas.

'The Day the Clown Cried' (1972)

Jerry Lewis.

Seguramente, hablamos de la película inédita más famosa de la historia de Hollywood. Y no es para menos, tratándose del filme en el que un Jerry Lewis ansioso por reavivar su carrera trató de abordar el Holocausto a través de los ojos de un payaso capturado por los nazis.

Lewis desconfiaba del proyecto, pero acabó dirigiéndolo personalmente a falta de una mejor opción. Y, aunque sus planes incluían un estreno por todo lo alto en el Festival de Cannes, este se fue al traste a causa de sus disputas con los guionistas Joan O'Brien y Charles Denton. Años después, y sin dejar de admitir que la cinta fue el mayor error de su carrera, el cineasta admitió que disfrutaba (hasta cierto punto) de las muchas leyendas urbanas generadas en torno a su batacazo.

Hoy en día, una copia de The Day the Clown Cried duerme el sueño de los justos en la Biblioteca del Congreso de EE UU. Y, pese a que las condiciones de su adquisición incluyeron la posibilidad de un estreno en 2024, los herederos del actor y director señalan que este no se producirá por "problemas de copyright". Habrá que quedarse con las ganas.

'Empires of the Deep' (2011)

Posible equivalente del siglo XXI a The Day the Clown Cried, esta coproducción chino-estadounidense impulsada por el multimillonario Jon Jiang demuestra que un filme puede contar con diez guionistas y, pese a ello, no estrenarse nunca debido, entre otras cosas, a que su argumento (firmado por el productor: faltaría más) es un galimatías incomprensible.

El hundimiento de Empires of the Deep salió por la bonita suma de 130 millones de dólares, y en su intrahistoria quedan hitos como los despidos de los directores Irving Kershner (El Imperio contraataca) y Pitof, quien ya cargaba con el desdoro de haber firmado Catwoman. Sharon Stone y Monica Bellucci fueron anunciadas como protagonistas en distintas fases del proyecto, pero, haciendo gala de buen sentido, decidieron salir por piernas de la producción.

La única ganadora de Empires of the Deep fue Olga Kurylenko, quien se embolsó un millón de dólares por trabajar en su dantesco rodaje. Por lo demás, los impagos a los actores y el equipo, las coacciones policiales y las acusaciones de secuestro (que también las hubo) hacen pensar que el rodaje de la película daría para un gran filme sobre una superproducción en la que todo sale mal. O peor.

'Hippie Hippie Shake' (2017)

Sienna Miller GTRES

¿De verdad puede quedar inédito un filme que cuenta con Sienna Miller haciendo un desnudo frontal? Pues sí, y esta comedia sobre la contracultura de los 60, basada en la historia de la revista satírica Oz y con Cillian Murphy como protagonista, es la prueba.

Si bien el rodaje de Hippie Hippie Shake tuvo su ración de problemas, el apocalipsis llegó tras el último golpe de claqueta. Por un lado, la directora Beeban Kidron y su marido, el guionista Tim Bevan, abandonaron la cinta durante la postproducción debido a 'diferencias creativas'. Por otra parte, a la activista Germaine Greer no le hizo ninguna gracia verse retratada en el filme, planteando la posibilidad de acciones legales.

De esta manera, la película fue condenada a la eterna oscuridad. Lo cual es una pena: aquellos que han podido verla señalan que, sin ser nada del otro jueves, se trata de una comedia muy divertida.

'I Love You, Daddy' (2017)

Algunos proyectos de esta lista son el equivalente de ese proverbial circo al que le crecen los enanos. Por ejemplo, esta película rodada en secreto por el comediante Louis CK tras el fracaso de I'm A Cop, otro proyecto que nunca llegó a rodarse.

Tras un estreno en el Festival de Toronto, y con la fecha de estreno de la cinta ya fijada para noviembre de 2017, pasó lo que te estarás imaginando: Louis CK tuvo que hacer frente a acusaciones de abuso sexual. Así las cosas, la distribuidora The Orchard prefirió archivarla. Hoy en día, sin embargo, es relativamente fácil verla por medios alegales: benditos screeners en dvd.

I Love You Daddy tampoco se benefició de contar con John Malkovich en el rol de un director de cine con fama de pedófilo que trata de seducir a la hija del protagonista (Chloë Grace Moretz). Para colmo, antes que a Malkovich, CK le ofreció dicho papel a un Woody Allen que lo rechazó escandalizado. Saboreemos este último detalle, por favor.

'Promises Written in Water' (2010)

Vincent Gallo en 'Promises Written In Water'. Cinemanía

Abandonemos los proyectos comerciales y recordemos que las películas 'de autor' también corren el riesgo de quedar inéditas. Sobre todo si las dirige una de las personas más odiadas de la industria por su tremenda arrogancia y su propensión al insulto fácil.

Tras haberse visto las caras con la crítica por The Brown Bunny (2003), Vincent Gallo volvió a las andadas con una cinta que presentaba la simbólica y abstracta historia de amor entre un asesino profesional (él mismo, of course) y una joven con tendencias suicidas (Delfine Bafort).

Si un argumento tan intensito no te echa para atrás, críticas como la que tachaba al filme de "incomprensible y decepcionante" (The Hollywood Reporter) lo harán. Ante la pésima recepción a su obra en los festivales de Venecia y Toronto, Gallo prefirió no estrenarla, y desde entonces solo ha dirigido cortometrajes.

'Mektoub, My Love: Canto Due' (fecha desconocida)

Tras haberse tirado a la piscina del sexploitation de autor con la multipremiada La vida de Adéle, ¿qué iba a hacer Abdellatif Kechiche? Pues está claro: rodar una trilogía en honor del sexo adolescente cuyas entregas estrenadas (Mektoub, My Love: Canto Uno y Mektoub, My Love: Intermezzo) sobrepasan las tres horas.

El hecho de que, tras el estreno de la primera entrega, llegara una acusación de abusos sexuales (el nombre de la denunciante no se ha revelado) y que Intermezzo fuera apaleada en Cannes pese a incluir un cunnilingus no simulado de 12 minutos, sumados a los rumores que tachaban a Kechiche como un tirano en el plató, presagiaron una tormenta a resultas de la cual el tercer filme sigue inédito.

De hecho, el estado de Mektoub, My Love: Canto Due resulta enigmático con ganas. Lo más probable es que la película disponga ya de todo su metraje, incluyendo numerosos vistazos a la anatomía posterior de sus actrices, pero que el director no se aclare a la hora de montarla y no haya distribuidora dispuesta a hacerse cargo de ella. Queda a juicio de cada cual si esto es una gran pérdida para el cine contemporáneo.

