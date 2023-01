Las futuras películas de Florence Pugh: de 'Dune: Parte II' a 'Thunderbolts'

Si alguien pensaba que este 2022 había sido el año de Florence Pugh que sepa que está equivocado. Este ha sido solo el principio. Porque a pesar de que Miss Flo ha dado mucho que hablar (y no siempre por sus magníficos trabajos, pues para la Historia queda ya su paseo por el Festival de Venecia, coctel en mano, mientras sus compañeros promocionaban No te preocupes querida), la actriz cuenta con una agenda de lo más apretada para 2023.

A las puertas de los 27, Pugh destaca como una de las actrices más prometedoras de su generación con una nominación a los Oscar y otra a los BAFTA a Mejor actriz de reparto por Mujercitas y un Critics' Choice Super Award a Mejor actriz en una película de superhéroes por Viuda Negra. Y, aún así, parece que sus mejores papeles todavía están por llegar.

Del imaginario planeta de Arrakis al histórico Proyecto Manhattan, este año (y el siguiente) viene cargado de grandes estrenos y, en todos ellos, parece haber hueco para la joven actriz. A continuación, te presentamos la lista de títulos de 2023 y 2024 en los que podremos disfrutar del trabajo de la intérprete que está arrasando en Hollywood.

Dune: Parte II

La primera entrega nos dejó con la invasión de Arrakis a manos de los Harkonnen y la necesidad de ver cómo desarrollará Denis Villeneuve la relación entre Chani (Zendaya) y Paul Atreides (Timothée Chalamet). Si Dune: Parte I ya contaba con un reparto que prometía 2 horas y media de deleite (con Oscar Isaac, Rebecca Ferguson y Javier Bardem, entre otros), su segunda entrega no se queda atrás.

Florence Pugh será la encargada de dar vida a la princesa Irulan Corrino, hija del emperador (Christopher Walken) y llamada a ser la esposa política de Paul Atreides. Además de ser el escenario de reunión del dúo Chalamet-Pugh desde su aclamada interpretación en Mujercitas, el filme contará con otras estelares incorporaciones: Austin Butler se meterá en la piel de Feyd-Rautha, sobrino del Barón (Stellan Skarsgård) y primo de Rabban (Dave Bautista), y la actriz francesa Léa Seydoux interpretará a Lady Margot, una Bene Gesserit bajo la influencia de la casa Corrino.

Dune: Parte II tiene previsto su estreno en cines el próximo 3 de noviembre de 2023.

Oppenheimer

Es lo nuevo de Christopher Nolan y, a pesar de que el tráiler no nos dejó vislumbrar gran parte del reparto, a excepción de la solemne voz de un Cillian Murphy envejecido mediante el maquillaje, sabemos que el director ha vuelto a rodearse de algunos de los grandes intérpretes del momento.

Basado en el libro The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin, el filme narra la creación de Trinity, el primer prototipo de bomba atómica. La historia del conocido como Proyecto Manhattan cuenta con la participación de Robert Downey Jr., Emily Blunt, Kenneth Branagh, Matt Damon, Rami Malek, Casey Affleck, Gary Oldman y, por supuesto, Florence Pugh, quien interpreta a Jean Tatlock, la física y psiquiatra que enamoró a Oppenheimer.

Oppenheimer llegará a las salas de cine el 21 de julio de 2023.

A Good Person

"La gente dice que es la mejor actriz de su generación. Yo creo que es una de las mejores actrices en activo, sin exagerar", afirmaba sobre Pugh Zach Braff, conocido por la serie Scrubs y director de A Good Person. En esta ocasión, la actriz se une a Morgan Freeman para narrar la historia de Allison y Daniel, dos desconocidos unidos por una tragedia en común.

Mientras que en EE.UU. está previsto su estreno el 31 de marzo de 2023, en España tendremos que esperar al 19 de mayo para disfrutarla.

Thunderbolts

Marvel se estrena en el mundo de los anti-héroes con Thunderbolts, la película sobre un equipo de supervillanos reclutados por el gobierno para impartir justicia (sí, igual que pasaba con el Escuadrón Suicida de DC). Entre los integrantes del grupo encontramos a Yelena Belova (Florence Pugh), la hermana pequeña de Viuda Negra (Scarlett Johansson) que conocimos en la película del mismo nombre y que volvimos a ver en Ojo de Halcón.

Por ahora sabemos que el filme estará dirigido por Jake Schreirer (Un amigo para Frank, Ciudades de papel), que contará con Eric Pearson como guionista (Thor: Ragnarok y Viuda Negra) y que Pugh será una de sus protagonistas junto a otros actores como David Harbour o Sebastian Stan.

A la espera de más noticias sobre la nueva producción del MCU, los fans del universo de Marvel tendrán que esperar a julio de 2024 para conocer a este equipo de supervillanos.

The Maid

Fue en 2020 cuando empezamos a oír las primeras noticias sobre la nueva película de Universal Pictures protagonizada por Florence Pugh pero, dos años después, es poca la información que tenemos sobre esta nueva propuesta.

Con la actriz como parte del elenco principal y productora (junto a Chris Goldberg, Josh McLaughlin y Nita Prose), el filme basado en la novela homónima de Prose seguirá los pasos de Molly, una limpiadora de hotel que, a sus 25 años, es acusada de matar al famoso residente de la suite principal Charles Black.

The Maid todavía no cuenta con fecha de estreno.

The Pack

Se trata del debut de Alexander Skarsgård a la dirección. El protagonista de El hombre del norte ha decidido confiar en el trabajo de Pugh para liderar esta historia sobre un grupo de documentalistas que, tras tratar de salvar a una especie de lobos en peligro de extinción en Alaska, vuelven a coincidir en una ceremonia de premios donde afloran antiguas tensiones y oscuros secretos.

The Pack tiene previsto iniciar su producción en marzo de 2023 por lo que habrá que esperar a 2024 para conocer su historia.

Dolly

Poco se sabe de la nueva película de Florence Pugh para Apple TV+ más allá de su nombre, que estará protagonizada por la joven actriz y que tendrá como guionistas a Drew Pearce (Hotel Artemis) y Vanessa Taylor (La forma del agua).

A falta del nombre del director y del resto del reparto, podemos afirmar que la nueva producción de ciencia-ficción introducirá a Pugh en ese grupo de películas centradas en imaginar distopías con la IA como protagonista. Concretamente, el filme narrará la historia de una "muñeca de compañía" que, tras ser acusada de matar a su dueño, decide contratar a un abogado para defender su inocencia en el juicio celebrado por homicidio.

Dolly todavía no cuenta con fecha de estreno.

Al Este del Edén

Y entre tantos futuros proyectos cinematográficos, Pugh todavía tiene tiempo de adentrarse en el mundo de las miniseries con la adaptación de la novela de John Steinbeck, Al Este del Edén. La encargada de traspasar las palabras del escritor al guion televisivo será, ni más ni menos, que Zoe Kazan, nieta de Elia Kazan quien, en su día, dirigió la adaptación de la novela de Steinbeck protagonizada por James Dean.

A la espera de más información y de confirmación sobre su fecha de estreno, nos queda el consuelo de saber que todavía tenemos Florence Pugh para rato.

