“Las críticas se basaban en un montón de mierda”: Viggo Mortensen habla sobre la recepción de ‘Green Book’

Parece que ya ha pasado un siglo, pero la trayectoria en los Oscar de Green Book desencadenó en su momento unas críticas muy virulentas. Peter Farrelly se pasaba de las comedias gamberras a los dramas oscarizables con la historia de Tony Lip y Don Shirley, contando con el protagonismo de Viggo Mortensen y Mahersala Ali mientras se topaba con el desagrado de quienes desdeñaban la historia por su supuesto apego a la narrativa de “salvador blanco”, e incluso la familia del Shirley real atacaba el film. “Una sinfonía de mentiras”, la llamó Maurice Shirley, hermano de Don. Y en 2019, sin embargo, Green Book ganó el Oscar a Mejor película, guion y actor de reparto para Mahersala Ali.

Green Book no era precisamente la película más reputada de las nominadas, y desde entonces se ha convenido a erigirle como otro clamoroso ejemplo del criterio cuestionable de los Oscar. Viggo Mortensen es consciente de ello, y durante la promoción de Falling en EE.UU. (su debut como director, ya estrenado en España), ha comentado el asunto para medios como The Independent. “Se ha convertido en un cliché decir, ‘¿va a ser esta película la Green Book de este año?’. Green Book se ha convertido en un insulto”, lamenta, y a continuación arremete duramente contra las voces críticas del film.

“Muchas de las críticas que afrontó Green Book no solo eran irracionales, sino que además eran inapropiadas e irresponsables. Se basaban en un montón de mierda, en provocaciones y todo eso. ¿Puede afectar a lo que yo hago, a cómo la gente me percibe como actor? Quizá, pero qué voy a hacerle”, explica con énfasis. No es el primer rant que se marca Mortensen promocionando Falling, ya que ante quienes criticaban que en este film interpretara a un hombre gay siendo él heterosexual resultó tener opiniones igualmente fuertes. El legado de Green Book parece por lo demás bastante maltrecho, pero su intérprete principal parece dispuesto a defenderlo con uñas y dientes.