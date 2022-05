Las condenas que ponen en riesgo el regreso de Kevin Spacey al cine

Kevin Spacey vuelve a estar sobre el foco. Cuando parecía que el actor comenzaba su retorno al cine después de las acusaciones que lleva arrastrando desde 2017 por presunto acoso sexual a jóvenes, una nueva acusación ha sido interpuesta contra el actor de House of Cards y American beauty.

Según ha anunciado en un comunicado la fiscalía británica, Spacey acaba de ser acusado de otros cuatro delitos de agresión sexual, esta vez contra tres hombres británicos. Estas nuevas denuncias datan de distintos episodios acontecidos entre 2005 y 2013 y además la fiscalía también le atribuye el delito de "hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento".

Spacey, de 62 años, había sido noticia recientemente después de que en el mercado del Festival de Cannes fueran adquiridos los derechos de distribución de una película protagonizada por él mismo, Peter Five Eight. En ella, el actor de Sospechosos habituales iba a encarnar a un hombre que llegaba a un pueblo montañoso dispuesto a poner del revés la vida de sus humildes ciudadanos.

Y es que, tras las nuevas acusaciones, no sería descabellado pensar que la distribución de la película así como el resto de proyectos que Spacey tiene pendientes. Entre ellos está también estaba The Man Who Drew God, la última película del italiano Franco Nero en la que Spacey da vida a un misterioso detective y comparte pantalla con Faye Duanway (Bonnie y Clyde, Chinatown).

Habrá que ver que sucede ahora tras esta nueva acusación con las películas de Spacey y si finalmente es relegado al ostracismo de Hollywood, si es que no lo estaba ya. Por si todo ello fuera poco, el actor aún tiene pendiente una deuda de 27,5 millones de euros con la productora de House of cards, la cual le multó tras la ruptura de su contrato y por su comportamiento durante el rodaje de la serie de la cual una de las denuncias a Spacey por acoso sexual.

