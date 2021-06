Las 20 mejores películas LGTBI disponibles en Netflix, Amazon Prime, Filmin...

La hipocresía y la mojigatería de Hollywood ha afectado a la industria del cine desde la construcción de sus cimientos. Esto ha damnificado especialmente a los colectivos minoritarios, quienes han sido durante décadas invisibilizados y ridiculizados a través de una ingente cantidad de metrajes que obviaban o se burlaban de las mujeres, las personas racializadas o el colectivo LGTBI. Sin embargo, muchos cineastas conseguían esconder referencias a estos, sorteando todas las censuras posibles.

Estos días comienza junio, el mes en el que se celebra el Orgullo LGTBI, una ocasión ideal para repasar algunos de los mejores títulos de la historia del cine. Filmes que centran su acción en el colectivo y que abarcan producciones desde los años 60 hasta la actualidad, con alusión incluida al cine patrio.

El apoyo a la comunidad trans

Gran parte de los políticos españoles tumbaban recientemente la ley trans, que se ha convertido en la gran consigna del Orgullo de este año. Y es que la sigla T parece ser olvidada y menospreciada por muchos. Su plasmación en la gran pantalla comenzaba con un reflejo en el que abundaban los disfraces y la burla. Sin embargo, su presencia era precoz... puesto que que se daba en los mismos albores del cine mudo con filmes como I Don't Want to be a Man (1918).

La Academia de Cine de Hollywood reconocía estos años algunas emotivas- pero controvertidas- películas tales como Los chicos están bien, La chica danesa o Dallas Buyers Club. Algo que iniciaba una serie de críticas por la falta de intérpretes realmente trans metiéndose en la piel de los protagonistas. Algo que las series Pose o Veneno han conseguido transformar, con un nuevo florecimiento en las ficciones. Algo que había tenido precursores- más o menos acertados- como Transamerica (2005), de Duncan Tucker; Girl (2018) de Lukas Dhont o Una mujer fantástica (2017), de Sebastián Lelio.

Si bien es cierto, los chicos transgénero son cuasi silenciados en el cine, abocados a pequeños papeles en producciones o filmes en los que son interpretados siempre por mujeres. Destacamos así pues en este apartado también el documental Disclosure: Ser trans más allá de la pantalla, que cuenta con Jamie Clayton, Lilly Wachowski, Laverne Cox, Candis Cayne, Elliot Fletcher, Mj Rodriguez o Chaz Bono, entre otros. Un vistazo a la dificultad real de la visibilización trans en la pantalla.

Homosexualidad y bisexualidad

Las últimas décadas han sido claves en la evolución del reflejo en la pantalla de la homosexualidad femenina, cuyas relaciones siempre ha tenido un cariz morboso y ha provocado que lleguen hasta nuestros días títulos de una dudosa honorabilidad, como La vida de Adèle. El amor sáfico lleva desde tiempos inmemorables en pantalla, pero muy pocas veces mostrado tan delicadamente y de forma sensible como en La calumnia (1961), de William Wyler, protagonizada por Audrey Hepburn y Shirley MacLaine.

Esta iría abriendo poco a poco una senda hacia el camino correcto, pese a que también abusaba de estereotipos. Entre las joyas más recientes podemos encontrar un enésimo título en apoyo a la diversidad de la brillante Céline Sciamma con Retrato de una mujer en llamas (2019); la ópera prima de Olivia Wilde Súper empollonas (2019); el hilarante título de Yorgos Lanthimos La favorita (2018) o la conmovedora historia de amor de Cate Blanchett y Rooney Mara en Carol (2015).

El cine gay es el que está teniendo un mayor recorrido, con antecedentes patrios como Pedro Almodóvar, quien ha sido un referente internacional en el cine LGTBI en su toda su complejidad sexual. Entre sus títulos destacan entre otros La ley del deseo (1987), protagonizada por los grandísimos Eusebio Poncela y Antonio Banderas.

Otras de los referentes colosales en el séptimo arte los encontramos en My Idahoo privado (1991) o Brokeback Mountain (2005), que permitirían una apertura al nuevo cine gay moderno, capitaneado en la actualidad por Moonlight (2016) y Call me by your name (2017). Por el camino multitud de títulos memorables de la talla de Los chicos de la banda (1970), Philadelphia (1993), Weekend (2011), Tierra de Dios (2017) o Solo nos queda bailar (2019), muchas de ellas afortunadamente alejadas del tópico del sida en el cine homosexual.

Entre las cintas mas corales también encontramos diferentes orientaciones sexuales e identidades género. Aunque muchos de los filmes sobre gays y lesbianas juegan con la bisexualidad, varios de ellos acometen propiamente esta como Domingo, maldito domingo de John Schlesinger o Los amores imaginarios de Xavier Dolan.

Respecto a la lucha del colectivo y sus variopintas sensibilidades existen películas que tratan acontecimientos históricos importantes para el colectivo LGTBI y cuyo conocimiento debería ser generalizado. Aquí encontramos Pride (2014), 120 pulsaciones por minuto (2017) o el documental La muerte y vida de Marsha P. Johnson (2017).

Identidades diversas: género no binario

El debate sobre el lenguaje inclusivo y la apertura del espectro de géneros es fuente de multitud de discusiones en España hoy en día. Naciones como Países Bajos, Alemania o Australia han tratado este tema en profundidad. Confundida en innumerables ocasiones con la transexualidad e invisibilizada casi al completo en el cine y la televisión, la visión del género no binario o tercer género tiene su auge en la animación con ficciones como Steven Universe. Si bien Hedwig y The Angry Inch daba pie a este tema en 2001.

Entre los filmes más destacables encontramos They (2017), que continúa la historia de un joven en un entorno rural donde ha sido diagnosticado con un desorden de identidad de género. Esto provocará que se adentre en las entrañas de su propio autoconocimiento y la búsqueda de su identidad, alejada de los cánones preestablecidos.

