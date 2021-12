Las 20 mejores películas de terror de 2021 (y dónde verlas)

"El primer monstruo con el que tienes que atemorizar al público eres tú mismo", incidía en vida el aclamado cineasta norteamericano Wes Craven. El director detrás de Scream y Pesadilla en Elm Street, y experto en la construcción del terror, reiteraba así el compromiso de los creadores con un género que les ha dado grandes quebraderos de cabeza debido a un público exigente.

Un año más las horror movies han llevado a las salas de cine (y las pequeñas pantallas) el mejor miedo y la fantasía más extraordinaria. Un género que tiene un papel cada vez más relevante en los festivales de todo el mundo, algo que ha quedado demostrado con algunos títulos recientes como Lamb, el filme islandés aclamado en Cannes y Sitges. Una cercanía hacia los certámenes que viene aupada por el amor del público por este tipo de cine y la cada vez mayor oferta por parte de plataformas como Netflix. A continuación, seleccionamos algunos de las mejores películas de terror estrenadas en España en 2021.

The Night House

Un suicidio, un lago y una serie de visiones resucitan el mejor giallo en el nuevo filme de David Bruckner (El ritual), donde el cineasta sostiene la cámara frente al rostro de la actriz Rebecca Hall para trasladarnos a la forza delle donne del cine de Dario Argento y Mario Bava, en primeros planos con reminiscencias a las miradas penetrantes de Jessica Harper, Letícia Román o Barbara Steele. La sombra de la sospecha, una serie de crímenes y su perturbadora investigación detrás son las claves de este neogiallo, que los más puristas del género acusarán por sus licencias sobrenaturales. Lee más sobre esta película aquí.

Dónde verla: Disney+

Última noche en el Soho



Sexto filme de Edgar Wright, el autor de la Trilogía del Cornetto, y su primer acercamiento no paródico al género de terror. Un filme en el que somos testigos del juego de prismas de Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie en el Swinging London, donde sus dos protagonistas se encuentran en un plano onírico, pese a que Sandie y Eloise están separadas por más de medio siglo de distancia. Un viaje al pasado por los clubes y teatros que media entre la avenida Shaftesbury (al norte) y Oxford Street (al sur) en 1965, entre la degradación, las adicciones y, en último extremo, el asesinato. Lee más sobre la película aquí.

Dónde verla: en cines

El género de terror estará presente este fin de semana en los cines españoles en los que se estrenará 'Última noche en el Soho' y 'Antlers: Criatura Oscura', a los que hay que sumar el thriller 'Años de sequía' y 'Spencer', una nueva biografía sobre Diana de Gales protagonizada por Kristen Stewart. (Fuente: Universal/20th Century Studios /Paramount/Sensacin)

Maligno

"Veo cosas. Veo asesinatos, mientras ocurren". Annabelle Willis (Peaky Blinders) protagoniza el nuevo filme de James Wan, figura reconocida en el cine de terror gracias a su participación en las franquicias Saw, Expediente Warren e Insidious. En ella, la actriz interpreta a Madison, una mujer atormentada por las visiones de unos asesinatos horribles. En el limbo de la realidad y los sueños, su desesperación irá a peor cuando descubra que los espeluznantes crímenes están sucediendo en la vida real.

Dónde verla: Disponible en Movistar+

Tiempo

M. Night Shyamalan (El sexto sentido, Señales) tiene la potestad para presumir de ser uno de los cineastas que más dividen a la opinión pública, pero que jamás dejan indiferentes al espectador. El paso del tiempo acelerado se convierte en esta película en el elemento principal, en un argumento basado en la obra gráfica Castillo de Arena, de Pierre Oscar Lévy y Frederik Peeters. Una familia, entre la que se encuentra Gael García Bernal, se verá atrapada así en una playa paradisíaca, donde todos se hacen mayores de manera veloz y buscan desesperadamente una manera de parar el reloj. Lee nuestra crítica aquí.

Dónde verla: en alquiler en Apple TV+

Psycho Goreman

Para los amantes del cine de serie B, el canadiense Steven Kostanski (El vacío (The Void)) presenta grandes dosis de diversión al espectador mediante un señor de la guerra alienígena, unos asesinos intergalácticos y dos hermanos con un amuleto mágico, cuya mala utilización será una de los grandes detonantes. Un filme gore, repleto de colores y con unos efectos digitales ideales, así como la absurdez hilarante de su trama, que conquistarán a los fans del cine más ochentero.

Dónde verla: disponible en Movistar+

Este cuerpo me sienta de muerte

Christopher Landon se ha transformado en uno de los realizadores de comedy horror más codiciados de la actualidad. Su triunfal incursión en el género de la mano de Feliz día de tu muerte (2017) provocaba que continuara por esta línea narrativa, otorgando una gran fortaleza a la final girl definitiva. Este cuerpo me sienta de muerte es el nuevo filme de Landon para Blumhouse, donde el intercambio de cuerpos de una adolescente (Kathryn Newton) y un asesino en serie (Vince Vaughn) causa escalofríos y carcajadas a partes iguales. Un claro homenaje al título de fantasía Freaky Friday (Mark Waters, 2003) y al cine slasher de los años 90. Lee nuestra crítica aquí.

Dónde verla: disponible en Movistar+

Relic

Las relaciones familiares, la demencia senil o la soledad son los ejes principales sobre los que gira el filme de la australiana Natalie Erika James. Premiado en el Festival de Sitges y con presencia en los Premios Gotham, los Premios del Cine Australiano y la lista de mejores películas independientes del año del National Board of Review en 2020, el título ha llegado a España para demostrar que el terror no tiene por qué construirse sobre la gratuidad de los sustos. Una perfecta metáfora de la vejez a través de los demonios que asolan la mente de las personas mayores. Lee nuestra crítica aquí.

Dónde verla: disponible en Movistar+

Possessor Uncut

Ganadora del gran premio de Sitges 2020. Possessor es la segunda película del hijo de Brandon Cronenberg, un ejercicio intelectual mucho más maduro que su ópera prima Antiviral. El canadiense aborda de esta forma la manipulación ejercida por una asesina sobre la psique de algunos inocentes. Un dominio realizando mediante la posesión de la forma corpórea de sus víctimas y la anulación de sus actos a través de un implante, algo que termina por volverse en su contra. Protagonizan el título Andrea Riseborough y Christopher Abbott. Lee la crítica al completo aquí.

Dónde verla: disponible en Movistar+

Ejército de los muertos

Zack Snyder retorna al cine de zombies después de la afamada Amanecer de los muertos (2004), y lo hace con actores como Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia). Es indudable que tras el lanzamiento del Snyder Cut de Liga de la Justicia el estadounidense se convertía en el hombre del año. Un momento ideal para asestar un nuevo golpe. En Ejército de los muertos, una epidemia de zombies azota a la ciudad de Las Vegas, un emplazamiento donde tiene cabida de todo: muertos vivientes inteligentes, amores entre ellos (con bebés de por medio) y un gran atraco. El filme cuenta también con la precuela Ejército de los ladrones (Matthias Schweighöfer, 2021) y próximamente con las serie de animación Ejército de los muertos: Lost Vegas y la nueva secuela de Snyder. Lee nuestra crítica aquí.

Dónde verla: disponible en Netflix

In Fabric

En España hemos tenido que esperar hasta tres años para poder disfrutar del filme del británico Peter Strickland, donde ejerce una vez más su fetichismo cinematográfico más vistoso y estimulante hacia los años 60, 70 y 80. Una historia de un vestido rojo maldito compuesta de dos relatos, con el excepcional primero que ensombre en gran medida a un segunda muy digno. Una tienda de ropa, un aquelarre de brujas que ejercen de vendedoras y este vestido criminal se convierten en las claves de un filme hilarante, que está protagonizado por Marianne Jean-Baptiste, Sidse Babett Knudsen, Caroline Catz. Lee más sobre la película aquí.

Dónde verla: disponible en Movistar+

Lamb

El folk horror retorna con la película del islandés Valdimar Jóhannsson, que recibía grandes alabanzas de los públicos y la críticas de Cannes- donde obtenía el premio a la originalidad en la categoría Un Certain Regard -, de Sitges, los Premios del Cine Europeo y la National Board of Review (NBR). El cineasta homenajea a las antiguas fábulas europeas en un filme con una doble lectura sobre la pérdida y la superación del duelo. Noomi Rapace y Hilmir Snær Guðnason se sitúan en un eterno rural árido, aferrándose a una vida que ya no existe. Entre medias un cordero humanoide provoca la confusión de todos, menos la de sus propios progenitores. Lee nuestra crítica aquí.

Vicious Fan

La sesión de la terapia dirigida a serial killers está a punto de dar comienzo. Una serie de asesinos luchan contra sus impulsos hasta que descubren que entre ellos se ha colado un impostor. Cody Calahan (Antisocial) dirige esta divertidísima comedia de terror, donde el punzante crítico de cine Joel (Evan Marsh) tendrá que sacar todo su arsenal cinéfilo para enfrentarse a unos peligrosos enemigos. Lee nuestra crítica aquí.

Dónde verla: disponible en Movistar+

Trilogía de La calle del terror: 1994, 1978, 1666

300 años de brujería, psicópatas y un amor sáfico, protagonizados por Kiana Madeira y Olivia Welch. Si bien la trilogía de La calle del terror está compuesta de tres películas, es hace harto difícil seleccionar tan solo una de ellas. Un tríptico que conforma un círculo perfecto, en el que este slasher tributa a los grandes clásicos del cine de terror: Scream, Sé lo que hicisteis el último verano, Tiburón, La noche de Halloween.... Una adaptación de la serie homónima de novelas de R. L. Stine, conocido por estar detrás de la saga literaria Pesadillas, que se transformaba al instante en un éxito en Netflix. Lee más sobre la película...

Dónde verla: disponible en Netflix

Julio promete ser el mes más escalofrante del año en Netflixy, y es que la plataforma ha lanzado el tráiler de 'La calle del terror-Parte 1:1994', la primera película de la trilogía que lanzará en el mismo año y que parte de la literatura terrorífica de R.L Steine. Los niños de los 90 quizás reconozcan el nombre del autor por los títulos de crédito de la serie 'Pesadillas'. (Fuente: Netflix)

Cielo rojo sangre

Emocional, sangrienta y salvaje. Los monstruos interiores que ciertas personas reprimen acaban siendo los peores cuando por fin ven la luz. El filme de Netflix dirigido por el alemán Peter Thorwarth nos muestra hasta dónde está dispuesta a llegar una madre por proteger a su hijo. Su oscuro secreto deberá ser relevado para confrontar a unos terroristas que han secuestrado el vuelo transatlántico nocturno en el que ambos viajan. Una pequeña joya europea.

Dónde verla: disponible en Netflix

Un lugar tranquilo 2



Entre las secuelas de las sagas de terror destacaba en 2021 la segunda parte de Un lugar tranquilo. El fichaje de Cillian Murphy (Peaky Blinders) es un gran acierto para la postapocalíptica trama silenciosa en la que John Krasinski ejerce una vez más de guionista y director, aunque ahora no le veamos en pantalla. Emily Blunt demuestra una vez más su capacidad interpretativa para comerse la pantalla en un vibrante filme, que nos sumerge en este plano sonoro envolvente. Lee nuestra crítica aquí.

Dónde verla: disponible en Movistar+

Silent Night

Entre la comedia, el terror y la ciencia ficción encontramos la película en la que Keira Knightley y Matthew Good se convierten en los anfitriones perfectos de una Navidad apocalíptica, donde un gas letal amenaza con acabar con la vida de todos y todo. Camille Griffin dirige su ópera prima- premio al mejor guion de Sitges 2021-, donde cuenta con la presencia de su hijo Roman Griffin Davis, reconocido por ser el pequeño actor protagonista de Jojo Rabbit. En este convite tampoco falta la presencia de Lily-Rose Depp, Annabelle Wallis o Sope Dirisu. Lee más sobre el filme aquí.

Dónde verla: disponible en Movistar+

No respires 2

Stephen Lang regresa como el personaje de El Ciego en este filme de terror psicológico, donde el cineasta Rodo Sayagues toma el testigo en la dirección a Fede Álvarez, si bien ambos colaboran de nuevo en la construcción del libreto que presenta un giro de tuerca. Un filme mucho más gore y violento, donde el terror da paso al thriller más intenso. El personaje se transforma ahora de psicópata a héroe, acompañado en esta ocasión de la pequeña joven actriz Madelyn Grace, (Z Nation) Lee todo lo que nos contaron sus creadores sobre esta secuela.

Dónde verla: disponible en Amazon Prime Video

Wrong Turn, sendero al infierno

Segundo filme del norteamericano Mike P. Nelson tras su ópera prima The Domestics, donde continúa introduciéndose en los elementos más terroríficos del folclore estadounidense. En esta ocasión, un grupo de jóvenes de senderismo se enfrentan a The Foundation, una comunidad de habitantes de las montañas que no recibirán su visita con demasiado agrado. Se trata de un reboot del título homónimo de 2003 de Rob Schmidt, que nos traslada al imaginario de La matanza de Texas o Las colinas tienen ojos. Lee nuestra crítica aquí.

Dónde verla: disponible en Movistar+

The Empty Man

Probablemente uno de los títulos de terror que más desapercibidos han pasado en 2021, pese a que adapta la exitosa novela gráfica homónima ilustrada por Vanesa Del Rey y escrita por Cullen Bunn. Un filme cocinado a fuego lento, con dosis de surrealismo y metafísica, donde el rastro de una niña desaparecida hará que un ex policía se encuentra con un grupo secreto que intenta invocar a una aterradora entidad sobrenatural. Al frente de la dirección encontramos el célebre David Prior.

Dónde verla: disponible en Disney+

Sputnik

Directa desde Rusia nos llega el título de Egor Abramenko, una revisión sangrienta del género de astronautas. El único superviviente de un misterioso accidente en una nave espacial no regresa solo a casa, sino que esconde dentro de su cuerpo una dañina criatura que pondrá en aprietos a todos. Pese a que Sputnik peca de postergar los mismos clichés del género de terror de siempre, funciona fantásticamente en su derramamiento de tripas. Un filme que bebe las aguas por Alien, el octavo pasajero, donde la actriz Oksana Akinshina (Chernóbil: La película) brilla con luz propia.

Dónde verla: disponible en Movistar+

