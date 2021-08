Las 10 mejores películas de terror en lo que llevamos de 2021

2021 vuelve a ponernos los pelos de punta. Zombies, brujas o psicópatas retornan a la gran pantalla para recordarnos que el género de terror está más presente que nunca. Las plataformas también han tomado la delantera en la producción de las horror movies, con el fichaje de célebres directores y la oportunidad para que los cineastas europeos se expresen.

Unos meses en el que algunas franquicias han continuado incrementando su oferta dirigida a las legiones de sus fieles seguidores: de Spiral: Saw a Expediente Warren: obligado por el demonio, pasando por Escape Room 2, No respires 2 o Train to Busan: Peninsula. No obstante, los servicios de streaming han brillado, en un año en el que los cineastas regresan progresivamente a las salas de cine.

Este cuerpo me sienta de muerte

Christopher Landon se ha transformado en uno de los realizadores de comedy horror más codiciados de la actualidad. Su triunfal incursión en el género de la mano de Feliz día de tu muerte (2017) provocaba que continuara por esta línea narrativa, otorgando una gran fortaleza a la final girl definitiva. Este cuerpo me sienta de muerte es el nuevo filme de Landon para Blumhouse, donde el intercambio de cuerpos de una adolescente (Kathryn Newton) y un asesino en serie (Vince Vaughn) causa escalofríos y carcajadas a partes iguales. Un claro homenaje al título de fantasía Freaky Friday (Mark Waters, 2003) y al cine slasher.

Ejército de los muertos

Zack Snyder retorna al cine de zombies después de la afamada Amanecer de los muertos, y lo ha hecho con actores como Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia). Es indudable que tras el lanzamiento del Snyder Cut de Liga de la Justicia, el estadounidense es el hombre del momento. En Ejército de los muertos, una epidemia de zombies ha azotado a la ciudad de Las Vegas, un emplazamiento donde tiene cabida de todo: muertos vivientes inteligentes, amores entre ellos (con bebés de por medio) y un gran atraco. Próximamente, el filme contará con una precuela (Armie of the thieves), una secuela y hasta una serie animada (Army of the Dead: Lost Vegas).

Trilogía de La calle del terror: 1994, 1978, 1666

300 años de brujería, psicópatas y un amor sáfico, protagonizado por Kiana Madeira y Olivia Welch. Si bien la trilogía de La calle del terror está compuesta de tres películas, se hace harto difícil seleccionar tan solo una de ellas. Este tríptico conforma un círculo perfecto en el que el slasher tributa a los grandes clásicos del cine de terror: Scream, Sé lo que hicisteis el último verano, Tiburón, La noche de Halloween.... Una adaptación de la serie homónima de novelas de R. L. Stine, conocido por estar detrás de la saga literaria Pesadillas, que se transformaba al instante en un éxito en Netflix.

Slaxx El absurdo protagoniza el título de Elza Kephart, que llegaba a Filmin tras su paso por Sitges. Pantalones asesinos, en una sátira al estilo de La pequeña tienda de los horrores, que dividían a público y crítica. No obstante, se trata de una opción liviana para echarse las mejores risas, mientras el filme nos hace reír y nos deja totalmente descolocados. Un lugar tranquilo 2 Entre las secuelas más esperadas de las sagas de terror destaca la segunda parte de Un lugar tranquilo. El fichaje de Cillian Murphy (Peaky Blinders) es un gran acierto para la postapocalíptica trama silenciosa, en la que John Krasinski ejerce una vez más de guionista y director, aunque ahora no le veamos en pantalla. Emily Blunt demuestra una vez más su capacidad interpretetiva para comerse la pantalla en un vibrante filme, que nos sumerge en este plano sonoro envolvente. Tiempo M. Night Shyamalan (El sexto sentido, Señales) tiene la potestad de presumir de ser uno de los cineastas que más dividen la opinión pública, pero que jamás dejan indiferentes al espectador. El paso del tiempo acelerado se convierte en esta película en el elemento principal, en un argumento basado en la obra gráfica Castillo de Arena, de Pierre Oscar Lévy y Frederik Peeters. Una familia, entre la que se encuentra Gael García Bernal, se verá atrapada así en una playa paradisíaca, donde todos se hacen mayores de manera veloz y buscan la manera de parar el reloj. Wrong Turn, sendero al infierno Segundo filme del norteramericano Mike P. Nelson tras su ópera prima The Domestics, donde continúa introduciéndose en los elementos más terroríficos del folclore estadounidense. En esta ocasión, un grupo de jóvenes de senderismo se enfrentan a The Foundation, una comunidad de habitantes de las montañas que no recibirán su visita con demasiado agrado. Se trata de un reboot del título homónimo de 2003 de Rob Schmidt, que nos traslada al imaginario de La matanza de Texas o Las colinas tienen ojos. Relic Las relaciones familiares, la demencia senil o la soledad son los ejes principales sobre los que gira el filme de la australiana Natalie Erika James. Premiado en el Festival de Sitges y con presencia en los Premios Gotham, los Premios del Cine Australiano y la lista de mejores películas independientes del año del National Board of Review en 2020, el título ha llegado a España para demostrar que el terror no tiene por qué construirse sobre la gratuidad de los sustos. Una perfecta metáfora de la vejez a través de los demonios que asolan la mente de las personas mayores. Cielo rojo sangre Emocional, sangrienta y salvaje. Los monstruos interiores que ciertas personas reprimen acaban siendo los peores cuando por fin ven la luz. El filme de Netflix dirigido por el alemán Peter Thorwarth nos muestra hasta dónde está dispuesta a llegar una madre por proteger a su hijo. Su oscuro secreto deberá ser relevado para confrontar a unos terroristas que han secuestrado el vuelo transatlántico nocturno en el que ambos viajan. Psycho Goreman Para los amantes del cine de serie B, el canadiense Steven Kostanski (El vacío (The Void)) regala diversión al espectador a través de un señor de la guerra alienígena, unos asesinos intergalácticos y dos hermanos con un amuleto mágico, al que dan mal uso. Gore, repleta de colores y con unos efectos digitales perfectos, y la absurdez ideal de una trama, que conquistarán a los fans del cine más ochentero.