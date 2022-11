Las 10 mejores películas de fútbol para disfrutar del Mundial de Qatar 2022, en FlixOlé

El Mundial de fútbol de Qatar 2022 ya está aquí. Durante el próximo mes, entre el domingo 20 de noviembre y el domingo 18 de diciembre, el balompié va a llenarlo todo. Para completar este aluvión del deporte rey en todos los ámbitos, la plataforma FlixOlé nos ofrece un completísima antología de títulos vinculados al fútbol, que aportan una perspectiva social, histórica y cultural perfecta para acompañarnos durante los partidos de la competición. Seguiremos a nuestra selección... y también esta estupenda selección de películas que pueden ganar a cualquiera.

Un documental valiente que trata uno de los tabús más extendidos en nuestra sociedad, el de la homosexualidad en el fútbol, desde diversas ópticas muy poco transitadas mediáticamente. El realizador cántabro Richard Zubelzu, director de documentales como Memento Mori o Filomena, y con una extensa carrera tras la cámara, da un paso más en el intento de normalización de una cuestión durante tiempo oscurecida y analiza el estado de la homofobia en todos los estamentos de nuestro fútbol: de la mano de clubes, asociaciones, futbolistas,prensa, psicólogos y demás personas vinculadas al deporte más popular, la película va desgranando la realidad actual de una cuestión latente en el fútbol español, y ante la que se articulan posibles soluciones.

Un Fernando Tejero en plena forma protagoniza esta comedia tronchante, un éxito de taquilla en 2005, basada en una historia del escritor argentino Osvaldo Soriano y adaptada por Roberto Santiago (Hombres felices, El club de los suicidas, director de cine y ahora escritor de éxito, autor de, entre otras, la saga Los futbolísimos) a los terrenos de juego del fútbol regional en una barriada de Madrid. En una de esas canchas encontrará la esperanza el protagonista, portero suplente que tiene ante sí el reto de parar el penalti que puede salvar a su equipo, con la particularidad de que el partido se suspendió justo antes del lanzamiento, se reanudará en una semana, y ahora este perdedor sin suerte se convierte en la esperanza del barrio entero.

Un maravilloso cuento del maestro del cine social, escrito por el magnífico guionista Paul Laverty, en el que Eric Bishop, un humilde cartero con problemas económicos y personales no sabe cómo afrontar su situación anímica y personal, hasta que aparece en su vida el mismísimo Eric Cantona, la leyenda del Manchester United, el equipo del que nuestro protagonista es hincha. El ¿espíritu? de la estrella del fútbol guiará y aconsejará al otro Eric, formando una dupla perfecta que ya es una de las películas más optimistas de Ken Loach y un clásico del cine futbolístico.

Un relato literario de Manuel Hidalgo nos descubre a Forteza, un guardameta gigantón que parece ocultar algo, un héroe de la portería (un Zamora de la ficción) caído en desgracia en la Guerra Civil, que ahora va por los pueblos del Norte con su portería en el camión, como atracción de feria, retando a los parroquianos a que le tiren penaltis a cambio de unas pesetas. Carmelo Gómez protagoniza esta película cordial que remite a El hombre tranquilo de John Ford, rodada en las playas de Llanes, en Asturias, con Maribel Verdú, Antonio Resines y Roberto Álvarez, sublimando el costumbrismo de una España en la que todo el mundo era sospechoso.

Toros, fútbol y política en España. Segunda entrega del tríptico castizo y travieso que La cuadrilla (el dúo de directores formado por Santiago Aguilar y Luis Guridi) dirigió en los años 90, tras Justino, un asesino de la tercera edad (1994) y antes de Atilano, presidente (1998): la selección española no se clasifica para el Mundial por culpa de un juez de línea que prometió a su madre en el lecho de muerte no mentir jamás: por eso Matías no puede evitar pitar un penalti en contra de España, y por eso se refugia en un rincón de Galicia donde quiere pasar inadvertido, entre unos paisanos que tienen otros negocios misteriosos a los que dedicarse.

Monumento a la pelota (“Gracias, vieja”, le gustaba decir al crack) y filme a mayor gloria del gran Alfredo Di Stéfano, que unos años antes, en 1956, había protagonizado Saeta Rubia, película vinculada a un equipo de niños a los que el fútbol salva del arroyo, y que ahora, ya viendo que se acerca la despedida del fútbol, rueda una película en la que repasa su carrera y se ve envuelto, como le pasaría en realidad en Caracas años después, en un estrambótico secuestro, con Mary Santpere, Manolo Gómez Bur e Ismael Merlo formando una banda de lo más divertida. Un clásico con estupendas imágenes documentales.

Estupenda comedia popular española basada en el cambio de identidades entre Claudio Henkel, un eminente científico de Alemania que llega a España y un futbolista ruso del que se espera su llegada para fichar por el Atlético de Madrid. El gran Fernando Fernán Gómez, más pelirrojo que nunca, se ve obligado a vestirse de corto y saltar al viejo (y encantador) estadio Metropolitano para demostrar que él no es futbolista, pero la magia de la comedia es que aquí no hay táctica ni entrenador que valga. ¡Ah! Y no hay que perderse el gol con el culo más mítico de la historia del cine.

La Furia (futbolística), que había sido primero monárquica y luego republicana fue mutando al nacionalcatolicismo futbolero, y los extranjeros que llegaban a España (ya estaba Kubala, acababa de llegar Di Stéfano) fueron modelando un fútbol aún tosco que caminaba hacia la modernidad. Y que, para más inri, podía servirle al régimen de Franco para su propaganda: la huida del mítico Ladislao Kubala desde la comunista Hungría para venir a España era una aventura demasiado golosa, igual la fotogenia de su zurda. Y aunque no sirvió para clasificarse para el Mundial de 1954 (historia que se cuenta en la película), sí que se usó para reforzar el star system futbolístico en el cine.

La película total sobre fútbol en España. Nuestro Un domingo cualquiera cincuentero. El recio José Suárez interpreta al delantero centro Ignacio Ariza, que triunfaba en el infrafútbol y llega a Barcelona para firmar por el Hispania (trasunto del R.C.D. Espanyol), que se lo roba al Barça. Es un jugador problemático, que cae en las tentaciones de la noche cuando todo se pone en contra, pero que tiene un buen fondo que acaba resplandeciendo alrededor de grandes nombres del balón (Ramallets, Biosca, Samitier, Di Stéfano, Zarra, Gainza, Molowny) y de la pantalla (Manolo Morán, Pepe Isbert), que interpretan a personajes icónicos de aquel fútbol, desde el hincha al párroco futbolero, pasando por los directivos y representantes.

Los ases del fútbol español de posguerra, encabezados por un Ricardo Zamora, mítico guardameta que acababa de retirarse, protagonizan este curioso filme a mayor gloria del sindicalismo (vertical y falangista), que intentaba retratar el espíritu deportivo de la llamada Furia Española (estilo racial de juego que venía de la medalla de plata en Amberes 1920 y se quedó muchos años) a través de los grandes jugadores de la época (Gorostiza, Quincoces, Ramón Polo...), reunidos en una fábrica de aviones, de la que salía un equipo dispuesto a disputar en buena lid el Campeonato de la España Obrera.

