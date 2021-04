Laika se pasará por primera vez a la acción real con el thriller ‘Seventeen’

El estudio Laika fue fundado en 2005 y cuatro años después, gracias a Los mundos de Coraline, logró situarse a la vanguardia de la animación independiente en EE.UU. La compañía establecida en Portland, Oregón, siguió consolidando su prestigio a través de films como ParaNorman, Los Boxtrolls, Kubo y las dos cuerdas mágicas o Mr. Link: El origen perdido, su último trabajo estrenado hasta la fecha. Todos y cada uno de ellos fueron bien recibidos por la crítica, pero también fueron enormemente difíciles de sacar adelante: la humildad del estudio, así como la trabajosa técnica stop motion que cultivaba, condujo a que pasaran varios años entre un largometraje y otro.

La crisis del coronavirus, evidentemente, no ha ayudado a Laika. El estallido de la pandemia coincidió cuando la empresa aún discurría qué película habría de seguir a Mr. Link y, aunque en esos meses no tuvieran proyecto entre manos, la directiva resolvió que debía seguir pagando a sus trabajadores. “Cuando todo esto termine, y terminará, el mundo necesitará más contadores de historias que nunca”, declararon sus responsables entonces. Un año después la crisis no ha terminado, y Laika ha resuelto hacer un cambio drástico en su producción para capear el temporal. Así, según recoge Collider, el estudio va a debutar en la producción de acción real.

Su sexto film sería, por tanto, Seventeen, y se trata de un thriller de acción basado en la primera novela del guionista John Brownlow, a punto de publicarse. Brownlow (en cuyo currículum encontramos el libreto de Sylvia, biopic de Sylvia Plath que Gwyneth Paltrow protagonizó en 2003) se encargaría de adaptar su propia obra para Laika, que ya ha iniciado la producción. Travis Knight, CEO del estudio que ya llegó a cultivar anteriormente la acción real dirigiendo Bumblebee, ha relacionado este enorme viraje en su trayectoria con los quince años que se cumplen desde la fundación de Laika.

“Durante estos 15 años, Laika se ha comprometido a hacer películas que importen”, declara. “A través de distintos medios y géneros, nuestro estudio ha puesto el arte, la artesanía y la tecnología al servicio de historias valientes y distintivas. Con Seventeen, Laika llevará esta filosofía a una nueva dirección”. Knight no ha aclarado si esto supondría un cambio a largo plazo o Laika volvería a la animación 3D en el futuro; en cualquier caso el propio Brownlow ya ha hablado con los medios sobre el proyecto, que aún no cuenta con fecha de estreno.

“Estoy encantado de llevar Seventeen a la pantalla con Laika”, cuenta el guionista. “Como fan de las películas de Laika desde hace mucho tiempo (...), no podría desear que la novela o el universo que la habita encontraran un hogar mejor o más emocionante. Me siento más que honrado de formar parte de estos planes para el futuro”. Pero, ¿de qué va Seventeen? Por lo pronto Laika ha facilitado una sinopsis no demasiado detallada, que describe al film como un “thriller con corazón”.

“Seventeen es un cóctel de ingenio perverso, acción estimulante y emoción pura. John tiene una voz maravillosamente única, y ha creado un universo brillante con su propia identidad. Seventeen es un thriller con alma, una acción sinuosa y cargada de adrenalina”. Sí, no es una sinopsis que diga realmente nada, pero esperemos que el sello de calidad de Laika permanezca aunque haya dejado la animación atrás.