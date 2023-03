¿Lady Gaga prepara una sorpresa? Podría cantar en los Oscar 2023 después de todo

La 95ª edición de los Premios Oscar se celebra esta noche en Los Ángeles y la mayor incógnita consiste en saber quiénes serán los ganadores de las preciadas estatuillas en cada categoría. No obstante, hay alguna que otra cuestión sobre la gala que presentará Jimmy Kimmel que también parece en el aire.

Por ejemplo, no sabemos si el presentador hará alusión al incidente vivido con Will Smith en la ceremonia del año pasado, cuando el actor subió al escenario y agredió en directo a Chris Rock con una bofetada, escasos minutos antes de ser galardonado con el Oscar de mejor actor.

Más allá de eso, Lady Gaga parece ser un otro signo de interrogación fluorescente en el devenir de la gala. La cantante y actriz está nominada en la categoría de mejor canción original por Hold my Hand, el tema musical de Top Gun: Maverick. Aunque estaba previsto que la arista acudiera a la ceremonia, esta semana se informó de que no actuaría durante el transcurso de la misma.

Si bien es una tradición que las canciones nominadas sean interpretadas durante la gala, se descartó la actuación porque no habría habido tiempo de preparar un show en condiciones por el hecho de que Lady Gaga esté ahora mismo ocupada con el rodaje de Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix, donde interpreta a Harley Quinn.

Sin embargo, Variety ha publicado que Lady Gaga sí podría actuar en la gala después de todo. Las fuentes de la publicación han pedido mantener el anonimato, pero aseguran que sí está prevista una interpretación sorpresa de Hold my Hand por parte de la cantante. Estaremos expectantes, pues.

Las actuaciones musicales son uno de los puntos más fuertes de la ceremonia de los Oscar este año. Además de la incógnita de Lady Gaga, está asegurado que veremos a Rihanna (Black Panther: Wakanda Forever), David Byrne (acompañado por Son Lux y Stephanie Hsu, con su canción para Todo a la vez en todas partes), Diane Warren y Sofia Carson (Tell It Like A Woman), el dúo de Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava (RRR) y Lenny Kravitz, que interpretará una canción durante el In Memoriam.

