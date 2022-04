La verdadera razón por la que Amber Heard casi no sale en 'Aquaman and The Lost Kingdom'

Tras el despido de Johnny Depp de la franquicia Animales fantásticos, muchos espectadores exigieron hace dos años la salida de Amber Heard de Aquaman, ambas sagas propiedad de Warner.

Recordemos que el romance entre Depp y Heard terminó en 2016, cuando ella solicitó el divorcio, y la batalla legal experimentó un punto de inflexión una vez el actor demandó a The Sun por llamarlo “maltratador” durante su cobertura del caso. Ambos cónyuges se acusan de maltrato doméstico y han contribuido a generar fandoms enfrentados en Internet.

Sin embargo, Heard, que da vida a Mera en el universo DC, estuvo a punto de no estar en Aquaman and The Lost Kingdom por una razón que nada tiene que ver con Depp. Un artículo de Puck (vía Comic Book) que ha consultado fuentes cercanas a la producción ha revelado ahora que Warner Bros. inicialmente no iba a contar con la actriz en la secuela de Aquaman por problemas de química con el protagonista Jason Momoa.

Al parecer, se trata de la declaración del presidente de DC Films Walter Hamada y forma parte del juicio por difamación entre la actriz y Depp que acaba de dar comienzo y en el que se juzga a Heard por escribir un artículo para The Washington Post en el que afirmaba representar "el abuso doméstico".

Esa misma declaración con las palabras de Hamada recogería también que, pese a que la actriz finalmente ha regresado al universo de Aquaman, no ha podido negociar una subida de sueldo debido a su controvertido proceso de divorcio. Además, el informe aseguraría que Heard no habría conseguido más papeles ni contratos publicitarios en los últimos meses por el escándalo entre ella y Depp.

Por lo pronto, el año que viene la veremos una vez más como Mera, repitiendo a las órdenes de James Wan. Aquaman and The Lost Kingdom, secuela de uno de los mayores éxitos comerciales de DC, vuelve a tener como protagonista a Momoa y regresan Yahya Abdul-Mateen II y Patrick Wilson como villanos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.