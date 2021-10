La última (gran) aventura de Daniel Craig como 007. 'Sin tiempo para morir', chicas Bond y posibles sustitutos

"Ha sido uno de los mayores honores de mi vida". Así se despedía Daniel Craig, y con lágrimas en los ojos, el último día de rodaje en el set del equipo técnico y artístico de Sin tiempo para morir. Con el largometraje oficial número 25 de la saga basada en el famoso espía creado por Ian Fleming, el actor británico dice adiós al personaje después de haberlo encarnado en cinco películas. Debutó hace una década y media con Casino Royale. Entonces Craig contaba con 38 años.

Su despedida en la pantalla se espera que sea también a lo grande, memorable. Y al menos así será en cuanto a duración. Dos horas y 43 minutos, contando los títulos de crédito finales. La más larga de todas las entregas de la franquicia, superando el metraje de alrededor de dos horas y unos veinte minutos de anteriores títulos protagonizados por Craig como Spectre, Skyfall o Casino Royale, o los de 007 Al servicio secreto de su Majestad (1969).

El estreno en cines estaba previsto para abril de 2020, pero la Covid obligó a posponer los planes varias veces. Sin embargo, también se estaba quedando sin tiempo para esperar más. Los estudios MGM calcularon que cada mes de retraso en el estreno les costaba un millón de dólares. El resultado ha sido una producción carísima, de entre 250 y 301 millones, que ha dirigido Cary Joji Fukunaga.

la fecha de estreno original de Sin tiempo para morir en 2020 y su fecha (¿definitiva?) de lanzamiento el 1 de octubre ha mediado una pandemia mundial, no se lo tendremos en cuenta. Tráiler de 'Sin tiempo para morir'.

Con el auge de las plataformas digitales y las restricciones de la pandemia, Apple TV+ fue la que más se interesó por hacer hacerse con los derechos de distribución, aunque la oferta fue rechazada por considerarse insuficiente, por debajo de los 600 millones. Sin embargo, también estaba claro que la última incursión de Craig como el agente 007 necesitaba ser vista en la gran pantalla. A nuestros cines, por fin, llegará este viernes 1 de octubre.

No habrá paz para los héroes

La decisión de abandonar la saga por parte Daniel Craig se intensificaron desde Spectre (2015), y su deseo pareció coincidir con el del mismo personaje ficticio, un James Bond que vive en Jamaica placenteramente retirado del servicio activo.

Pero los grandes villanos con sus planes para dominar o destruir el mundo nunca descansan, de manera que deberá volver a la acción cuando aparezca en escena una nueva amenaza bajo el nombre de Lyutsifer Safin al que interpreta un Rami Malek de rostro demacrado.

Un villano y una canción de altura

Malek recibió todos los elogios por la serie Mr. Robot (2015-19) y el Oscar por encarnar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Su malvado será un terrorista armado con una tecnología muy potente, pero que no actúa de acuerdo con una ideología o religión, y ha asegurado que el suyo será un villano sorprendente.

Rami Malek es Safin Universal

Mientras, los fans ya especulan con la posibilidad de que el tal Safin no sea otro que uno de los clásicos archienemigos del superespía, nada menos que el Dr. Julius No, desvinculado de la organización criminal Spectra y el primer villano del impactante debut de Bond en el cine, allá por 1962 con Agente 007 contra el Doctor No. En ella lo interpretó Joseph Wiseman.

Otro de los ganchos de Sin tiempo para morir será la canción que ya conocemos y que ha compuesto la joven cantante Billie Eilish, una potente, sofisticada y sedosa balada que sigue los cánones de la saga.

LAS CHICAS BOND

Ana de Armas

Ana de Armas es Paloma Universal

La actriz cubano-española ha hecho historia ingresando en el club de las chicas Bond. Y nada de simples jarrones decorativos o piezas a las que seducir. Ellas son más guerreras que nunca. Interpreta a paloma y será, o al menos presuntamente, una de las aliadas de Bond.

Lashana Lynch

Lashana Lynch es Nomi Universal

Será la agente Nomi y la que, en ausencia de James Bond del MI6, ha heredado la numeración del 7 con el doble cero delante. Y ello le acarreó duros insultos desde una parte del fandom que creía que ella, una mujer y además negra, sería la nueva 007, reemplazando a Daniel Craig.

Léa Seydoux

Léa Seydoux es Madeleine Swann Universal

Una de las pocas mujeres que ha logrado conquistador el corazón de Bond (en las películas con Craig también lo logró la Vesper Lynd de Eva Green). Pero, marcados por la fatalidad, los amores le acostumbran durar poco. Juntos les dejamos al final de Spectre, y juntos vuelven ahora si los secretos de pasado o las atrocidades del villano de turno no lo impiden.

Naomie Harris

Naomi Harris es Moneypenny Universal

Moneypenny ha cambiado. De la secretaria servicial, cándida y eternamente enamorada de Bond que encarnó por primera vez Lois Maxwell en Doctor No (y siguió hasta Panorama para matar de 1985) a una fémina, y también negra, de armas tomar y con algo más que hacer que limitarse a archivar documentos, atender al teléfono o suspirar por Bond. Incluso se habla de un posible spin-off de acción con su personaje.

EN BUSCA DEL NUEVO BOND

Con Daniel Craig se cierra una etapa en la que se han realizado algunas de las películas más taquilleras y elogiadas, también por la crítica, de toda la franquicia. Ha logrado humanizar, y convertirlo en más vulnerable y atormentado, al cínico, seductor y asesino implacable con licencia para matar.

Un intento que ya empezó con Timothy Dalton en los ochenta y prosiguió con Pierce Brosnan. "Creo que es usted un fósil machista y misógino, una reliquia de la guerra fría", le espetaba la mandamás del MI6, "M" (Judi Dench), a Bond en GoldenEye de 1995.

Regé-Jean Page y Richard Madden Netflix / GTRES

Y ahora, ¿quién será el séptimo agente 007 en darle vida? El reto no es fácil para un personaje de sus características, y más en la época del MeToo o BlackLivesmatter. Además, Craig deja el listón muy alto. Se busca a "alguien que puede valerse por sí mismo, atractivo, con poderío físico y capaz de asumir no solo el papel sino todo el alboroto que lo acompaña", ha explicado Debbie McWilliams, directora de casting que arrastra con semejante tarea desde los tiempos de Solo para sus ojos (1981) con Roger Moore.

La búsqueda no empezara hasta el año que viene, según aseguró la productora Barbara Broccoli. Aún así, y sobre todo a través de Internet, ya han empezado a sonar nombres. Tom Hardy, Richard Madden, Tom Hiddleston y Sam Heughan (de la serie Outlander) entre ellos, o Idris Elba y Regé-Jean Page (de Los Bridgerton) entre los posibles Bond "afrobritánicos".