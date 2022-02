La sorprendente reaparición de Antonio Resines en LinkedIn

Antonio Resines recibía hace unas semanas el alta hospitalaria tras 48 días ingresado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, de los cuales pasó 36 en la UCI por complicaciones derivadas de la COVID-19.

Nada más salir del hospital, el actor de 67 años enviaba una emotiva carta de agradecimiento a "todos" los trabajadores del Hospital Gregorio Marañón ("médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras, etc") por haberle salvado "literalmente" la vida.

También se acordaba de sus compañeros de profesión y las personas anónimas que le han deseado lo mejor durante este duro mes y medio. "La avalancha ha sido impresionante, y darme cuenta que tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño, me ha emocionado profundamente", afirmaba.

Ahora, el actor ha sorprendido a sus seguidores reapareciendo en LinkedIn, la red social para buscar trabajo, con un vídeo en el que ha querido agradecer el apoyo recibido a través de esta plataforma.

"Señoras y señores, I'm back! (en mi otra lengua materna: ¡he vuelto!)", ha escrito en el mensaje que acompaña al vídeo. "Aquí Antonio Resines en directo. Esto es un mensaje para la gente de LinkedIn, que me he quedado asombrado", dice en el clip: "Yo he tardado mucho tiempo en saber lo que ha pasado, en todo. Y de lo que la gente decía de mí, y eso. Hablaba mal, hablaba mal...".

"Y cuando he visto todo lo de la gente de LinkedIn, se agradece. Y bueno, en fin, gracias a quien sea, aquí estamos otra vez dando guerra. Portaos bien, seguimos en contacto. Abrazos para todos. Viva la sanidad pública", se ha despedido.

De vuelta en la TV

Antonio Resines regresará en abril a la pequeña pantalla junto a Miguel Rellán en Sentimos las molestias, serie en la que ambos dan vida a dos músicos y amigos íntimos condenados a entenderse y a vivir peripecias de lo más locas.

Se trata de la nueva comedia de Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero para Movistar+, un viaje nostálgico sobre la amistad y la buena música, conducido por dos directores de orquesta interpretados por la dupla que forman Rellán y Resines.

